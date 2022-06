Fontanincanto, il festival internazionale di circo contemporaneo

Il 2 e 3 di luglio dalle ore 18.30 fino a notte fonda, intorno alla splendida Rocca Sanvitale, torna finalmente la sesta edizione di Fontanincanto, la kermesse internazionale di circo contemporaneo a cura de L'Ufficio Incredibile e con il contributo del Comune di Fontanellato e di Fondazione Cariparma. Le compagnie provenienti da ogni angolo del mondo riporteranno l’emozione negli occhi di grandi e piccini. Tornare nelle piazze significa la ripresa per un settore fondamentale della cultura, quello in grado di lasciare dietro di sé la più lunga scia di meraviglia.

Artisti speciali invaderanno le strade del paese, portatori di sogni e di un amore irresistibile per il rischio e l'incontro con il pubblico. Dal Togo la compagnia Afuma, su trampoli di oltre tre metri compierà acrobazie mozzafiato, regalando agli spettatori la profondità di una danza rituale africana, che viene praticata per celebrare momenti importanti, come questo ritorno nelle piazze degli spettacoli dal vivo. Dal Messico arrivano i ritmi tribali e le peripezie con il fuoco della compagnia Quetzalcoatl, con il loro spettacolo dedicato alle divinità azteche.

Ma il ricchissimo programma prevede la presenza di corde aeree abilmente scalate dal Duo Ludilò, danzatori acrobatici dall’argentina come l’elegante Duo Masawa, le risate a crepapelle con Agro The Clown e El Bechin, le abilità impressionanti di Andrea Farnetani, tanta musica, birra e buon cibo, con una selezione dei migliori food truck del territorio. Intorno al fossato sarà presente anche un mercatino artigianale di oggetti belli. Il duo Wunder Tandem, tra i punk e il faceto concluderà la seconda giornata del festival in una esplosione di danze e ritmi conosciuti. Festeggiamo l’essere insieme, di nuovo con il cielo come soffitto e le mura dello splendido borgo del parmense come sfondo. Lasciatevi incantare.

Il programma completo dell’evento sulle pagine social Fontanincanto e L’Ufficio Incredibile e al link: https://lufficioincredibile.wordpress.com/2022/06/28/fontanincanto-2022/