Fornio in festa 2022: sagra di san lorenzo

Anche quest'anno il Circolo Folkloristico Sportivo Fornio organizza la tradizionale sagra di S.Lorenzo a Fornio di Fidenza (PR), una serie di serate di divertimento tra leggenda e tradizione.



oltre 1000 POSTI A SEDERE!!



INGRESSO GRATUITO ed intrattenimento musicale diverso tutte le sere





@@----- SABATO 6 Agosto -----@@

Serata revival '70/'80 con ANTO DJEY

------------------------------------------------------------------------------

@@----- DOMENICA 7 Agosto -----@@

Serata latina con CARLOS DJ e staff di animazione

------------------------------------------------------------------------------

@@----- LUNEDì 8 Agosto -----@@

Da Borgo San Donnino gli STIRON RIVER

------------------------------------------------------------------------------

@@----- MARTEDì 9 Agosto -----@@

Serata revival '80/'90 con ALBERT DJ

------------------------------------------------------------------------------

@@----- MERCOLEDì 10 Agosto -----@@

Ballo liscio e gran finale con LE DUE EMME

--------------------------------------------------------------------------------

INGRESSO GRATUITO tutte le sere

oltre 1000 POSTI A SEDERE!!



In tutte le serate giochi per i bambini, bancarelle, animazione e stand gastronomici con cucina tradizionale

IN CASO DI MALTEMPO SARà GARANTITO UN SERVIZIO DI ASPORTO PER L'ANATRA ARROSTO



- Tortelli d'erbetta (nostra produzione)

- Pisarei e fasò (nostra produzione)

- Lorenzoni al sugo d'anatra (pasta di semola di nostra produzione)

- Anatra arrosto (IN CASO DI MALTEMPO SARà GARANTITO UN SERVIZIO DI ASPORTO PER L'ANATRA ARROSTO)

- Prosciutto crudo

- Spalla cotta

- Grigliata di carne

- Porchetta (nostra produzione)

- Bruschette

- Fagioli con le cipolle

- Patate fritte

- Torta fritta

- Dolci caserecci



Per informazioni visitate il nostro sito https://www.fornio.it oppure contattare Federico al 3291839097