La grigliata del 1° Maggio a Fornio è arrivata alla XXXVII edizione.

Il 1° maggio del 1983 i soci del CFSF erano al lavoro per ristrutturare l'attuale sede e decisero di cuocere un po' di carne alla griglia per passare la giornata in compagnia, da allora la grigliata del 1° Maggio è diventata una tradizione e uno dei maggiori eventi del Circolo.

Partecipate numerosi per passare una giornata in buona compagnia e gustare ottima carne alla griglia.

Menù:

Aperitivo di benvenuto a buffet

Grigliata mista di carne con contorno

dolce

caffe e bevande



SERVIZIO AL TAVOLO COMPRESO



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE



EVENTO ALL'APERTO, IN CASO DI MALTEMPO POTREBBE ESSERE ANNULLATO



Per info e prenotazioni Federico 3291839097