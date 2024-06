Fornio in festa: sagra di San Lorenzo

Anche quest'anno il Circolo Folkloristico Sportivo Fornio organizza la tradizionale sagra di S.Lorenzo a Fornio di Fidenza (PR), una serie di serate di divertimento tra leggenda e tradizione.

==============> INGRESSO GRATUITO <==============

IN CASO DI MALTEMPO SARà COMUNQUE GARANTITO

UN SERVIZIO DI ASPORTO PER L'ANATRA ARROSTO

La tradizione vuole che ogni anno, nelle notti vicine al 10 agosto, gli occhi si rivolgano speranzosi al cielo, per cogliere al volo una stella cadente.

Se scientificamente la caduta delle stelle è da imputarsi al passaggio, all'interno dell'orbita visiva terrestre, degli asteroidi della costellazione Perseo (detti appunto Perseidi), culturalmente la pioggia di stelle è stata elaborata in modo più poetico.

Questa notte è infatti, da tempi immemori, dedicata al martirio di San Lorenzo, dal III secolo sepolto nell'omonima basilica a Roma, e le stelle cadenti sono le lacrime versate dal santo durante il suo supplizio, che vagano eternamente nei cieli, e scendono sulla terra solo il giorno in cui Lorenzo morì, creando un'atmosfera magica e carica di speranza.

In questa notte, infatti, si crede si possano avverare i desideri di tutti coloro che si soffermino a ricordare il dolore di San Lorenzo, e ad ogni stella cadente si pronuncia la filastrocca "Stella, mia bella stella, desidero che…", e si aspetta l'evento desiderato durante l'anno.

Questa tradizione è così radicata e evocativa che anche il grande poeta Giovanni Pascoli vi dedicò un canto, chiamato X agosto, in cui rievocò la morte del padre ucciso in un'imboscata proprio quel giorno.

La piccola frazione di Fornio immersa nella campagna e lontano dalle luci della città si presta perfettamente all'osservazione delle stelle cadenti. Perchè allora non passare una serata in buona compagnia gustando ottimi prodotti tipici e con un sottofondo musicale diverso ogni sera, per poi godersi lo splendido cielo stellato a fine serata....

VI ASPETTIAMO!!

@@----- GIOVEDì 8 Agosto -----@@

Musica a 360° con ALBERT DJ

@@----- VENERDì 9 Agosto -----@@

Serata revival '70/'80/'90 con ANTO DJEY

@@----- SABATO 10 Agosto -----@@

Ballo liscio con ROBERTA

@@----- DOMENICA 11 Agosto -----@@

A tutta cover con BOOMBAND

Le foto della scorse edizioni a questo indirizzo https://www.fornio.it/



Per informazioni visitate il nostro sito https://www.fornio.it/ oppure contattate Federico al 3291839097