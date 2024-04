Fornio in festa 2024: Tortellata di san giovanni

SERVIZIO SELF SERVICE

EVENTO APERTO A TUTTI

Non è previsto il servizio al tavolo,

Non è richiesta la prenotazione,

Apertura stand gastronomici ore 20.00

Per informazioni Federico 3291839097



A segnare l’inizio dell’estate a Fornio di Fidenza (PR) è, da oltre 30 anni, la Tortellata di San Giovanni, un'occasione per stare insieme all’insegna dell’accoglienza, la familiarità e dell’amicizia, quella vera che si trova nel nostro paese e che si concretizza grazie all’operato del Circolo Folkloristico Sportivo Fornio https://facebook.com/cfsfornio.



Federico 3291839097