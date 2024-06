Fragile festival a parma dall'11 al 13 ottobre

Santeria S.p.A. è lieta di annunciare FRAGILE, un festival unico nel suo genere che avrà luogo dall’11 al 13 ottobre 2024 a Parma in cinque splendide location diffuse in città, Colonne 28, Italia Veloce, due sedi di Laboratorio Aperto e il Palazzo del Governatore, tutte facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta in meno di 10 minuti l'una dall'altra.



Attraverso incontri, talk, workshop, show cooking e clean up, FRAGILE FESTIVAL mira a stimolare un confronto tra cittadini, imprenditori ed istituzioni per costruire un percorso verso un futuro sostenibile. Tra le tematiche affrontate, ci saranno l'alimentazione, la tecnologia, l'economia e la finanza, cercando di trovare soluzioni innovative e pratiche su questioni globali e sfide quotidiane, con sguardo concentrato sul futuro e le nuove generazioni.



“Come possiamo contribuire oggi alla sostenibilità del nostro pianeta?”, è la domanda a cui si proverà a rispondere, coinvolgendo ospiti illustri provenienti da arti e discipline molto diverse che dialogheranno tra loro e condivideranno idee e proposte concrete.



FRAGILE FESTIVAL si pone l’obiettivo di diventare il workshop nazionale di economia sostenibile, attraverso una visione laica affascinata dall’ascolto reciproco e dalle soluzioni possibili. Un impegno e una promessa al pianeta, volta a un miglioramento necessario e reale.



FRAGILE è anche e soprattutto un podcast, in quanto i talk e show cooking che si terranno durante il festival andranno a comporre il podcast audio video FRAGILE distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming.



Santeria S.p.A. è il motore dietro questo festival, un team multiforme con una passione comune per la cultura e l'innovazione. Con Santeria, ci impegniamo a offrire un’ampia panoramica di avvenimenti culturali a un pubblico eterogeneo per età, istruzione ed estrazione sociale.



