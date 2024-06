Francesco Costa e Luca Sofri all'Arena Shakespeare del Teatro

Francesco Costa e Luca Sofri sono ospiti di Scintille bookclub, martedì 18 giugno alle ore 21.15 all’Arena Shakespeare del Teatro Due nell’ambito di Scintille di Editoria 2024 per una doppia presentazione di due libri dedicati agli Stati Uniti. L’evento è organizzato da Scintille Bookclub, con il contributo di Fondazione Cariparma e il supporto di Cittadella Parma.

Francesco Costa, giornalista, vicedirettore de Il Post ed esperto di politica e cultura americana, presenterà, in conversazione con il direttore de Il Post Luca Sofri il suo nuovo libro Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano (Mondadori, 2024).

Gli Stati Uniti d'America stanno attraversando un momento affascinante e contraddittorio, poco compreso e per certi versi unico nella loro vicenda nazionale. Attraverso un racconto frastagliato e mai lineare, come la realtà che descrive, Francesco Costa ci accompagna in un sorprendente viaggio on the road nel Nuovo Mondo, procedendo frammento dopo frammento nell'esplorazione di un paese che trova sempre il modo di mostrarci le prove generali di quello che vedremo dalle nostre parti, nel bene e nel male.

Francesco Costa e Luca Sofri presenteranno anche «Ogni quattro anni» , il nuovo numero di «COSE Spiegate bene» – la rivista di carta del Post, pubblicata da Iperborea – che racconta com’è cambiata la fisionomia degli Stati Uniti, come si è trasformato il paese nel tempo, come si vota alle elezioni e perché, soprattutto, sono importanti anche per noi.

Questo numero di COSE spiegate bene si occupa della politica degli Stati Uniti, e del paese regolato da quella politica: le storie di presidenti ed elezioni notevoli, l’organizzazione delle istituzioni, la questione razziale, le trasformazioni economiche e sociali, la radicalizzazione delle posizioni dei partiti e anche altri temi di rilevanza significativa nella discussione politica, come la scuola, la religione, l’assistenza sanitaria. Con testi di Lucia Annunziata, Marco Cassini, Claudia Durastanti e Linus e della redazione del Post. A cura del Post e di Nicola Sofri. Illustrazioni di Simon Landrein.