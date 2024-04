Francesco Piu il 13 aprile al Jam

FRANCESCO PIU

Concerto

Sabato 13 aprile 2024, ore 22:00

presso Jam



Uno dei piú grandi chitarristi italiani fa tappa a Parma per una data del suo 20esimo Anniversario Tour! One man band show imperdibile!

Una miscela esplosiva di blues, funky, rock e soul in chiave elettroacustica.

Questa la formula del sound di Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo nato nel 1981.

Accompagna la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica. Negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano ed internazionale.



Ingresso 15 euro



Cena dalle 21



Gradita prenotazione: 3290512343





Zona Ex Salamini