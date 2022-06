Francesco Renga torna a Parma

Due serate all’insegna della grande musica a Langhirano (PR). Sul palco allestito appositamente presso Piazzale Celso Melli, sabato 3 settembre dalle ore 21:00, si esibiranno sia Matteo Romano che Dargen D’amico, mentre domenica 4 settembre alle ore 21:30 è in programma il concerto con Francesco Renga. Gli spettacoli caratterizzeranno la venticinquesima edizione del prestigioso Festival del Prosciutto di Parma e sono promossi dal Comune di Langhirano, con il contributo organizzativo di CAOS Organizzazione Spettacoli.

DOMENICA 4 SETTEMBRE FRANCESCO RENGA.

Finalmente torna sul palco con “ESTATE 2022” Francesco Renga, cantante e cantautore tra i più famosi e amati del panorama musicale italiano, un live imperdibile, un’occasione unica per ascoltare i suoi più grandi successi, uno più emozionante dell’altro. È attualmente in radio “Mille errori” (Epic / Sony Music), il nuovo brano di Francesco Renga. Prodotto da Umberto Iervolino, “Mille Errori” è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell’accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti. I biglietti per i concerti sono in vendita da venerdì 17 giugno alle ore 10:00 tramite il circuito www.ticketone.it , presso l’Arci di Parma (Via Testi, n. 4 – Parma) e presso le seguenti prevendite:

Villano Restaurant c/o Fidenza Village

Tabaccheria Palestrina - Via Cavour, 22 – Fidenza

Tabaccheria Mille Idee - via Garibaldi, 69 - San Secondo Parmense

Tabaccheria Salati - Piazza Partigiani d'Italia, 4 – Collecchio

Tabaccheria la Dea Bendata - Via XXIV Maggio, 28 - Fornovo di Taro

Per informazioni: ARCI Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli 0521-706214 - info@arciparma.it