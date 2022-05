Storia della Resistenza: Franco Sprega presenta 'Il comandante che veniva dal mare" a Fidenza

Indirizzo non disponibile

Giovedì 19 maggio alle ore 17, nei pressi del cortile del municipio di Fidenza Franco Sprega, esperto di storia locale e della Resistenza, presenta il suo libro "Il Comandante che veniva dal mare" e dialoga con Luigi Piscitelli. L'evento è inserito all'interno del calendario del festival 'Testo pretesto 2022', promosso dal Comune di Fidenza.

"Il Comandante che veniva dal mare" è la storia di Giovanni Grcavaz, conosciuto da tutti come Giovanni lo Slavo, primo comandante della 62^ Brigata Luigi Evangelista, sulle montagne del piacentino. Ufficiale della Marina jugoslava, comandante di un importante porto fluviale sul Danubio, prigioniero dei tedeschi e poi affidato agli Italiani, uscito dal campo d’internamento di Cortemaggiore dopo l’8 settembre del 1943, diventa il protagonista della Resistenza a cavallo delle vallate dell’Arda, Ongina, Stirone.

Franco Sprega è nato a Fiorenzuola d’Arda nel 1962 in una famiglia contadina e ha studiato all’Università di Bologna. Collabora con l’Isrec di Piacenza. Ha pubblicato numerosi volumi tra i quali: Il filo della memoria. Fatti e cronache di Fiorenzuola dal movimento socialista agli albori della resistenza, ed. Tipleco, Piacenza, 1998; Eugenio Tanzi e le lotte contadine nell’Alsenese del primo Novecento (con C. Oltremonti), Piacenza, 2005; Resistenti. Leva militare ‘926 (con R. Biagiarelli e F. Niccolini), ed. Titivillus, Pisa, 2006. Ha inoltre curato: I sentieri di un partigiano. Dalle memorie di Nino Fagnoni (Stalin) in Val d’Arda e Val d’Ongina (2005).