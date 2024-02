Fruta Boa al Jam di via Meazza

FRUTA BOA

Concerto e presentazione libro U.B.O.

con Gabry Beccari, Claudio Tuma, Mirco Reggiani e Sandro Ravasini



Venerdì 16 febbraio 2024, ore 22:00

presso Jam



Carnevale di Rio?! Noi lo facciamo al Jam!

FRUTA BOA

Gabry Beccari: voce e percussioni

Claudio Tuma: chitarre

Mirco Reggiani: basso elettrico

Sandro Ravasini : batteria e percussioni



Gruppo nato nel 1993 dalla comune passione per la musica brasiliana dei fondatori Gabry Beccari e Claudio Tuma, rispettivamente cantante e chitarrista del gruppo.

Il gruppo ha all'attivo un album uscito nel 1996 dal titolo "Reflexo Brasiliano" contenente brani composti dagli stessi (Tuma - Beccari), e ispirati alla musica brasiliana; la registrazione “ao vivo” dal titolo “Projecto MPB ‘' ed una miniraccolta.

La musica che i Fruta Boa propongono nei loro concerti è un vero e proprio viaggio itinerante attraverso i suoni del Brasile; musica varia e sfavillante come i colori della sua natura, che risente di tutte le influenze legate alla storia stessa di questo grande paese filtrate attraverso le diverse esperienze e personalità dei quattro componenti.

Il repertorio da loro proposto spazia nel caleidoscopico panorama della “Musica Popular Brasileira”. Dai precursori del samba Ari Barroso a Noel Rosa, da Pixinquinha a Jacob do Bandolin e Luis Gonzaga passando per Dorival Caymmi e Paulinho da Viola, arrivando alla geniale invenzione rappresentata dalla bossa nova per merito del grande Tom Jobim e Vinicius De Moraes, Carlos Lyra e il principe degli interpreti della bossa, tale Joao Gilberto.

Il pop-samba di Jorge Ben e la smisurata vocalità di Elis Regina.

La poesia di Chico Buarque, l’eccletismo di Edu Lobo; la grande tradizione chitarristica, eredità di Villa Lobos: da Caroto, maestro di tutti i maestri, a Baden Powell, Marco Pereira, Sebastiao Tapajosa, il genio di Guinga l’estro armonico di Toninho Horta.

Le percussioni di Airto Moreira e Nana Vasconcelos.

La generazione dei cantautori, da Djavan a Ivan Lins; il cuore del Brasile nello stato di Minas Geraes con la personalità di Joao Bosco e Milton Nascimento.

Il tropicalismo di Caetano Veloso e Gilberto Gil con Maria Betania e Gal Costa; il cuore africano della musica baiana degli Olodum, Marisa Monte e Carlinhos Brown.

Non solo samba e bossa nova, ma anche frevo, forrò, pagode, afoxè, xote, choro.



Ingresso 10 euro per soci ARCI

Ampio parcheggio libero

Cena dalle 21

Gradita la prenotazione: 3290512343





Zona Ex Salamini