"Fuochi - Ribelli coraggiose e libere" del Teatro dell'Orsa

Sabato 29 aprile al Teatro Europa alle ore 21 andrà in scena, nell'ambito della stagione teatrale di Europa Teatri, lo spettacolo FUOCHI ribelli, coraggiose e libere della compagnia Teatro dell'Orsa. Un appassionante racconto. Donne ribelli, coraggiose e libere. Antigone è l’antenata che per prima ha la forza di disobbedire in nome della giustizia. Dal mito alla vita, su uno stesso filo camminano Rosa Parks e la sua disobbedienza che cambia la legge sugli autobus dell’Alabama, poi Malala Yousafzai, Nobel per la pace, con una fede tenace nel credere alla scuola diritto per tutti o Samia Yusuf Omar campionessa olimpica che, inseguendo il sogno del diritto allo sport, lascia la Somalia in guerra e compie il grande viaggio sui barconi del Mediterraneo per correre alle olimpiadi di Londra E poi Alfonsina Morini Strada unica donna al giro d’Italia, Nellie Bly prima giornalista a inventare la scrittura d’inchiesta, donne libere che hanno aperto nuove strade, anche per noi, e mandato in frantumi pregiudizi di secoli. Fuochi di luce che ci riscaldano e ci incoraggiano.

A seguire, dopo lo spettacolo, un dialogo tra Monica Morini e Fabrizia Dalcò, storica ed esperta in politiche di genere. Modererà Michele Pascarella, critico teatrale. di e con Monica Morini al pianoforte Claudia Catellani collaborazione Annamaria Gozzi luci Lucia Manghi regia Bernardino Bonzani Foto di Dina Buccino Spettacolo “FUOCHI ribelli, coraggiose e libere” ore 21.00

Teatro Europa Ingresso: intero 12 euro, ridotto 10 euro Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo a partire da un'ora prima presso la biglietteria del Teatro Euroa, via Oradour 14, Parma