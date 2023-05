(G)local partnerships for the goals alle Officine On/Off

Collaborazioni e reti locali per gli obiettivi di sviluppo sostenibile



Stabilire partnerships solide su cui basare azioni comuni e avere una visione condivisa con al centro le persone e il pianeta è indispensabile per raggiungere gli obbiettivi posti a livello globale, nazionale e locale. Per l’occasione Officine On/Off vi invita ad un incontro in cui racconteremo di 4 progetti dove la collaborazione per la sostenibilità può risultare decisiva per un futuro migliore. Questo incontro parte dalla convinzione che, forse, a volte, può essere interessante iniziare dalla fine. In questo caso dall’ultimo, e molto spesso ignorato a livello mediatico, obiettivo 2030: “Partnership for the Goals” (17°).



L’evento, organizzato da On/Off rientra nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma 2023.



SPEAKER

Ridurre l’impatto ambientale degli spazi di lavoro: Il progetto europeo Twin Hubs, a cura di Rossella Lombardozzi, On/Off – APS



Il pianeta dei giovani: il progetto di upcycling sostenibile UPSY, con Francesca Passeri



Nessun giardino è un’isola: il festival Interno Verde a Parma, a cura di Licia Vignotto



Per fare un albero: l’ambiziosa sfida del progetto “Treechallenge” che impazza sui social



La tavola rotonda sarà facilitata da Ximena Malaga Palacio, On/Off APS, sustainability manager e attivista ambientale.



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite eventbrite a questo link https://bit.ly/GLocalPartnerships



Ti chiediamo di arrivare in orario per poter iniziare puntuali e rispettare la scaletta