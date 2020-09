Gabin Dabiré al Museo Cinese: concerto-workshop per la rassegna Controtempi

Parma, capitale della cultura italiana per il 2020+21, non si chiude in se stessa ma guarda verso il mondo. E lo fa con gli occhi del Museo d’Arte Cinese ed Etnografico, che da sempre si propone come punto di incontro tra culture. Giovedì 3 settembre tra le porcellane e le sete del moderno contenitore di via San Martino, risuoneranno note che profumano d’Africa. In questa serata alle ore 21, si esibirà Gabin Dabiré per dar vita ad un evento unico in cui non solo proporrà melodie dal proprio repertorio, ma si intratterrà con il pubblico per svelare i segreti di sonorità e composizioni.

Gabin Dabiré nasce a Bobo-Dioulasso nel Burkina Faso in Africa occidentale, culla secolare di cultura. Dopo alcune esperienze nel proprio paese viaggia per l’Europa incrementando le proprie esperienze musicali.

Nel 1975 si stabilisce in Danimarca ed entra in contatto con la musica sperimentale europea, quindi con la musica orientale durante lunghe permanenze in India dove ha modo di conoscere le musiche religiose, classiche ed etniche di questo paese rapportandosi con i grandi maestri di Sitar, Sarod e Tablas.

Rientrato in Europa, approfondisce lo studio delle percussioni africane e asiatiche, i cordofoni, il canto e la composizione.

Negli stessi anni, con la sua formazione “Yelbuna” (Le Sorgenti), si esibisce in tutta Europa, catalizzando una grande attenzione da parte di stampa e pubblico.

In Italia ha lavorato con Fiorella Mannoia, Roberto Andreoli, Faris Amine, Luigi Panico di Officina Zoé oltre che con i Fermi Paradox di David Rhodes.

Durante la serata interverranno Giovanni Amighetti, produttore di world music e la giovane cantante ivoriana Prudence.

L'accesso al Museo sarà consentito dalle 20,30, con ingresso di € 15. Prima del concerto sarà possibile degustare i vini dell'azienda vinicola Altavia.

L’evento sarà su prenotazione per ottemperare le norme anti assembramento e le disposizioni anti covid. È possibile riservare al massimo due posti per prenotazione al sito: www.comune.parma.it/prenota/app/#/eventi/musica



Con il patrocinio di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, Fondazione Cariparma, Associazione Colori d’Africa ed Ahymé Festival.