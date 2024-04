Gaye and more al Jam

GAYLE AND MORE

Acoustic Visions

Concerto

Sabato 12 aprile 2024, ore 22:00

presso Jam



Alessia Galeotti (voce), Daniele Morelli (chitarra), Stefano Carrara (basso), sono i componenti del Gayle & More, formazione acustica nata nel 2005 da una profonda amicizia professionale dopo anni di palchi condivisi assieme nelle più disparate formazioni.

Il trio dà vita ad un’alchimia magica resa unica dalla versatilità dei componenti provenienti da diverse esperienze di pop/rock/soul/jazz in un repertorio che spazia dal Blues alla Bossa, fino alle contaminazioni di Norah Jones, Van Morrison, Sting, Paolo Conte, Mina, Bob Marley, in un ampio excursus sonoro.



Ingresso 10 euro



Cena dalle 21



Gradita prenotazione: 3290512343





Zona Ex Salamini