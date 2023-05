Gender equality: i vantaggi della diversità e le sfide dell’inclusione

Al Laboratorio Aperto di Parma tavola rotonda con esperti per saperne di più sull'equilibrio di genere e sugli obiettivi da raggiungere



Officine On/Off e SheTech vi invitano ad una tavola rotonda per fare il punto della situazone sull'equilibrio di genere (la cosiddetta "gender equality") nel mondo dell'educazione e del lavoro. Nel corso dell'evento esperti del terzo settore, dell'Università, delle istituzioni e del mondo aziendale cercheranno di comporre una fotografia dello scenario attuale, condividendo strumenti e buone pratiche utili per proseguire il percorso e costruire insieme la strada verso la meta. L'incontro è rivolto all'intera cittadinanza con l'obiettivo di diffondere informazione e consapevolezza e aprire un primo confronto locale sulle tematiche legate alla Diversity&Inclusion e al gender gap.



L'evento è organizzato da SheTech, On/Off e Piano C all'interno del progetto #DigitalEmpowHer, con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio del Comune di Parma.



Speaker



Francesca Bandieri, Innovation, D&I and HR project specialist |Training and Development per Chiesi Italia

Caterina Bonetti, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Parma

Michael Carbone, Knowledge Management Specialist per Valore D

Matteo Massi, Training & Development Manager per Chiesi Italia

Laura Nacci, Education Manager di SheTech

Fausto Pagnotta, Docente a contratto e assegnista di ricerca all'Università di Parma in materie storico-politiche e sociologiche



Modera Chiara Cacciani, giornalista della Gazzetta di Parma.



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link https://bit.ly/GenderEqualityParma

N?on è prevista la possibilità di collegarsi da remoto, l'evento è concepito per essere erogato e fruito in presenza



Trattandosi di un evento con posti limitati, ti chiediamo la gentilezza di comunicarci tempestivamente eventuali rinunce o disdette last minute, per permettere ad altre persone di poter partecipare, basta scrivere a parma@shetechitaly.org :)