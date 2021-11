"Geopolitica e diritti umani in Eurasia e nel Mar Nero": esperti e politici si confrontano con Azione Universitaria

Per il 2 dicembre, in Aula Congressi del Plesso centrale di Economia dell’Università di Parma in via Kennedy, è stata organizzata dalla presidente di Azione Universitaria Annalisa Azzali e la vicepresidente Maggi Annalisa la conferenza "Geopolitica e diritti umani in Eurasia e nel Mar Nero". All'appuntamento, in programma alle 17, interverranno l’Ex Ministro degli Esteri, ambasciatore e presidente del Global Committee for the Rule of Law GiulioTerzi di Sant’Agata, Dottoressa Laura Harth (Coordinatore scientifico Global Committee for the rule of the law "Marco Pannella"), Dottor Mirko Mussetti (Analista di geopolitica e geostrategia) e il Dottor Giorgio Stecconi (Direttore GeopoliticalCenter). «Crediamo che questa conferenza sia un ottimo momento di riflessione e confronto sul tema preso in esame - spiegano Azzali e Maggi -: la tutela dei diritti fondamentali è una questione orizzontale che riguarda tutti; ma talvolta diamo per scontato di possederli e ci dimentichiamo non solo di chi ha combattuto per questo ma qual è stata l’origine di tante battaglie. L’Occidente puo’ essere guida per paesi come la Cina, ma ha l’enorme responsabilità di non dimenticare e questo puo’ avvenire soltanto con sensibilizzazione, studio profondo della storia e consapevolezza».