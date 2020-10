Ghost il musical: nuova data il 21 marzo 2021 al Teatro Regio

CAOS Organizzazione Spettacoli, a seguito delle disposizioni in materia di contenimento all’emergenza da COVID-19, comunica che lo spettacolo “GHOST - Il musical” in programma al Teatro Regio di Parma è riprogrammato per il giorno 1 marzo 2021 (recupero dello spettacolo inizialmente previsto il giorno 24 marzo 2020 e già posticipato al giorno 4 novembre 2020). I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per la nuova data di recupero

GHOST IL MUSICAL: tratto dal cult movie pluripremiato che dagli anni ‘90 ha commosso generazioni di spettatori. Ghost Il Musical è una trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista (Whoopy Goldberg) e per la miglior sceneggiatura, mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro. La forza di Ghost Il Musical è soprattutto nella storia. Sono gli archetipi dell’amore che non può ritornare alla fisicità terrena a generare nel pubblico fascino e inquietudine e la grande spettacolarità degli effetti speciali è una delle caratteristiche principalisia del film sia del musical. Lo spettacolo fa parte della rassegna “Tutti a Teatro” realizzata da Caos Organizzazione Spettacoli con la direzione artistica di Marcello Fava.

Si ricorda che prosegue la vendita dei biglietti per la nuova data tramite i circuiti www.vivaticket.it e www.ticketone.it e presso l’Arci di Parma - (Via Testi, 4 – PR)

Per ulteriori informazioni:

Arci Parma - CAOS Organizzazione Spettacoli

tel. 0521 706214 – info@arciparma.it