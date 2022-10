“I Giardini della Paura dei Morti”, per Halloween appuntamento al D’Azeglio

Per Halloween consueto appuntamento al cinema D’Azeglio con “I Giardini della Paura dei Morti”, organizzato dall’ufficio Cinema del Comune di Parma in collaborazione con il cinema D’Azeglio: lunedì 31 ottobre, alle 22.30 (e in replica l’1 e 2 novembre), verrà proiettato “Cut! Zombi contro Zombi”, il nuovo film del regista francese Michel Hazanavicius (pluripremiato per “The Artist”) che ha aperto fuori concorso il 75° Festival di Cannes ed è stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma 2022.

Il film, remake del piccolo cult One Cut Of The Dead – Zombie contro Zombie (commedia horror giapponese del 2017), racconta, attraverso un cast di interpreti scatenati, tra cui Romain Duris, Bérénice Bejo e Matilda Lutz, le disavventure di una troupe cinematografica sgangherata, attaccata da un gruppo di morti viventi durante le riprese di un film horror low budget.

Ingresso alla proiezione 10 euro.

Per i follower della pagina Fb “I Giardini della Paura” l’ingresso sarà di 8 euro (sulla pagina Fb dedicata verrà comunicata la modalità per ottenere la riduzione).