Giornata verde nel Castello di Scipione tra natura e cultura e magica visita per bambini

Magica visita per i bambini e visite guidate al Castello per tutti con apertura del grande giardino, dello scalone quattrocentesco dei cavalli con il suo giardino segreto e della terrazza con il loggiato seicentesco



-Venerdì 2 Giugno 2023 Ore 10h30, 11h30, 15.00, 16.00, 17.00

-Magico tour per i bambini: 14h45, 16h15



Venerdì 2 Giugno a partire dalle 10.30, il Millenario Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, sulle meravigliose colline tra Parma e Piacenza, nel magico borgo immerso nella natura, festeggia la “Giornata Verde” promossa dalla Regione Emilia Romagna con una magica visita per i bambini, le visite guidate al Castello e l’apertura del grande giardino.



Nel magico tour, i più piccoli verranno accolti dalla nobile Dama del Castello, in costume, che li porterà alla scoperta del segreto del Castello con una magica visita.



Protetto dalle millenarie mura di cinta che conservano ancora i merli alla ghibellina e la medioevale postazione delle guardie con le sue antiche feritoie, il giardino regala una vista panoramica meravigliosa e a perdita d'occhio sul paesaggio collinare che circonda il borgo e sulla facciata del Castello, il filare delle ortensie e le rose antiche. Saranno anche aperti il loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche su un meraviglioso paesaggio collinare in fuga prospettica e il quattrocentesco scalone dei cavalli con il suo giardino segreto con la sua straordinaria fioritura di iris, peonie e hoste antiche. La visita ripercorrerà la millenaria storia del Castello di Scipione, passando attraverso la galleria degli antenati e i saloni arredati, con affreschi, stucchi, soffitti lignei a cassettoni e camini del Quattrocento, Cinquecento e Seicento, che narrano la storia del Castello e della sua famiglia fondatrice attraverso i secoli con personaggi mitici, tra battaglie, congiure e la leggenda del suo fantasma. Nel percorso, anche la grande tavola imperiale imbandita per le feste di primavera con un prezioso servizio di famiglia dell’Ottocento, con stemma, bicchieri in cristallo di boemia e argenti antichi.



Per gli amanti della natura sarà un’occasione per riscoprire e assaporare il meraviglioso territorio sul quale da oltre mille anni, dal borgo adagiato sulla collina, veglia il Castello più antico della Provincia.



E per chi desiderasse fare una passeggiata prima o dopo le visite, il Castello si erge in prossimità del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, un'area naturale protetta, in un suggestivo e tranquillo borgo medievale da dove partono bellissimi percorsi di trekking tra boschi e colline oltre ad un percorso cicloturistico segnalato.



E' gradita la prenotazione per il magico tour per bambini - Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino Tel: 0524 572381 info@castellodiscipione.it