Giorno della Memoria 2024: le iniziative promosse a Parma per ricordare le vittime dell’Olocausto

Per celebrare il Giorno della Memoria 2024, il Comune di Parma, attraverso vari assessorati ed insieme alla Provincia di Parma, alla Comunità Ebraica ed alle principali istituzioni del territorio, promuove numerose iniziative.

Il 27 gennaio, in tutto il mondo, si ricordano le vittime dell’Olocausto, nella data in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono i pochi superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, nel 1945.

Per l'edizione 2024 del Giorno della Memoria Parma ha in programma i seguenti eventi:

GIORNO DELLA MEMORIA 2024

Da Mercoledì 17 gennaio

Teatro Due ore 20.30

(repliche sabato 20 e 27 gennaio ore 20.30, domenica 21 gennaio ore 16)

L’ISTRUTTORIA

di Peter Weiss

traduzione Giorgio Zampa

Con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi

Davide Carmarino (esecuzione musicale)

regia Gigi Dall’Aglio

musiche originali Alessandro Nidi, costumi Nica Magnani, luci Claudio Coloretti

produzione Fondazione Teatro Due

Info e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org - tel: 0521.230242 – www.teatrodue.org

Giovedì 25 gennaio

Camera del lavoro di Parma, via Confalonieri 5/A, ore 17.30

PRIMA DEI LAGER.

Persecuzione e reclusione degli oppositori nell’Italia fascista

Relatori: Marco Minardi, Roberta Mira e Carlo Ugolotti

A cura di ISREC Parma

Sabato 27 gennaio

Streaming video su lenzfondazione.it, ore 10 - 24

ROSA WINKEL (Triangolo rosa)

Progetto Permanente Resistenza e Olocausto

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Interpreti Valentina Barbarini, Adriano Engelbrecht, Roberto Riseri, Davide Rocchi

Musica: Andrea Azzali

Evento digitale, gratuito, consigliato a un pubblico adulto

Info: tel. 0521270141, whatsapp 3356096220, info@lenzfondazione.it

Via Sidoli 70, ore 10

PIETRE D’INCIAMPO

Posa di sei nuove Pietre d’inciampo dedicate a:

Pietro Cavazzini (classe 1912), internato militare – via Sidoli 70

Emilio Soncini (classe 1915), lavoratore coatto - Viale Ildebrando Cocconi 30

Anselmo Gaudenzio (classe 1926) e Luigi Longhi (classe 1925), deportati politici - via Cavestro 8/A

Julka Deskovic (classe 1917) e Maria Luigia Badiali (classe 1910), deportate politiche - Vicolo Santa Maria 6

A cura del Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino e ISREC Parma

Liceo Classico “G.D. Romagnosi”, ore 10

DEPORTAZIONE E SISTEMA CONCENTRAZIONARIO

Assemblea degli studenti, conducono l’incontro Domenico Vitale e Maddalena Arrighini

A cura di ISREC Parma

Liceo Scientifico “G. Marconi”, ore 10

DEPORTAZIONE E SHOAH NELLE FONTI FILMICHE

Laboratorio didattico con Carlo Ugolotti

A cura di Università di Parma e ISREC Parma

Piazzale Picelli ore 14.30

INCIAMPARE NELLA STORIA

Visita guidata per bambine e bambine dai 6 ai 10 anni per la Giornata della Memoria

Non è necessaria la prenotazione

A cura del Centro Studi Movimenti

Sede CAPAS - vicolo Grossardi 4, dalle ore 14.30

PERCORSI NELLA RAPPRESENTAZIONE MEDIALE DELLA SHOAH

Ore 14.30 - La Shoah nell’universo audiovisivo e del fumetto: linguaggi ed elaborazioni memoriali a confronto

Tavola rotonda con Jacopo Lorenzini (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Carlo Ugolotti (Università di Parma), Sara Martin (Università di Parma) e Carlotta Vacchelli (American University of Rome)

Ore 16:30 – Pentcho

Proiezione del documentario (Italia, Gran Bretagna 2018, 80’) con la presentazione del regista Stefano Cattini

Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una e-mail a capas@unipr.it, opzionando entrambi gli appuntamenti oppure le singole proposte. Gli eventi prevedono un numero massimo di 40 partecipanti, è possibile prenotarsi fino alle 13 del 25 gennaio 2024.



Auditorium del Carmine, ore 17

PAROLE DA ASCOLTARE: LA VIOLINISTA DI AUSCHWITZ

A cura del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma

Presentazione del libro di Ellie Midwood, La violinista di Auschwitz, con Pietro Serafin e Michele Ballarini

Musiche di J.S. Bach, F. Mendelssohn, F. Schubert interpretate dagli studenti del Conservatorio di Parma

Ingresso libero

Info: www.conservatorio.pr.it

ala dei Concerti della Casa della Musica, ore 20.30

DI MADRE IN FIGLIA

Un progetto del Collettivo Lynus

Marco Fragnelli regia, Chiara Tomei attrice, Giulia Soli violino

Una bambina, una sera, in un campiello di Venezia. Ascolta un artista di strada suonare il violino. E un mondo si apre dentro di lei. Un mondo che presto si rivela essere il risultato di un retaggio più antico, lo strascico di una storia che parla di dolore e sofferenza, in uno dei periodi più bui dell’umanità.

Musiche di Verdi, da La traviata;Mozart, da Eine kleine Nachtmusik e Allegro; Tartini, da Il trillo del diavolo, Vivaldi, da Le quattro stagioni; Strauss (Jr.), valzer Sul bel Danubio blu, Bach, Adagio.

Spettacolo rivolto ad un pubblico adulto - Ingresso gratuito

A cura di Casa della Musica in collaborazione con Fondazione Arturo Toscanini

Per informazioni: infopoint@lacasadellamusica.it - 0521/031170

Teatro al Parco, ore 21

CERIMONIA GIORNATA DELLA MEMORIA

Saluti istituzionali

Cerimonia di consegna Medaglie d’Onore alla memoria

da parte del Prefetto, alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Parma, Albareto e Palanzano

A seguire

Infanzia negata

Musiche composte ed eseguite al pianoforte dal M° Riccardo J. Moretti

e dal Quartetto d’Archi Kinos:

Nicola Tassoni, violino, Roberto Ilacqua, viola,

Alessandro Protani, violoncello, Pierluca Cilli, contrabbasso

Giuseppe Gaiani, voce recitante

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

In caso di maltempo, l’ingresso al Teatro al Parco è possibile da viale Piacenza

Evento a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Parma in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma

Domenica 28 gennaio

Piazza Garibaldi, ore 10

PEDALATA CIVILE DI IMPEGNO CIVILE

Pedalata alla scoperta di nuove pietre d’inciampo presenti in città

Ritrovo in piazza Garibaldi lato Municipio, durata 2 ore

Registrazione: 2 € per soci FIAB, 4 € per i non soci FIAB

A cura di ISREC Parma in collaborazione con FIAB Parma e Coop Alleanza 3.0

Lunedì 29 gennaio

Cinema Astra, ore 21

LA ZONA D’INTERESSE (The Zone of Interest)

di Jonathan Glazer (106’) Gran Bretagna - Polonia 2023

Anteprima nazionale - Versione originale con sottotitoli italiani

Biglietti: intero € 8 - ridotto € 6

Info: 3662376453 (solo whatsapp e sms)

Martedì 30 gennaio

Istituto Comprensivo “Albertelli - Newton”, ore 9.30

OCCUPAZIONE MILITARE E DEPORTAZIONE DAL PARMENSE

Laboratorio didattico condotto da Maddalena Arrighini e Marco Minardi

A cura di ISREC Parma

Cinema d’Azeglio ore 18 e ore 21

ONE LIFE

di James Hawes (110’) - Gran Bretagna 2023

Versione originale con sottotitoli italiani

Biglietti: intero € 8 - ridotto € 6

Info: 3662376453 (solo whatsapp e sms)

Repliche per le scuole (ore 10): giovedì 25 Cinema Astra, venerdì 26 Cinema D’Azeglio, lunedì 29 Cinema Astra e Cinema D’Azeglio.

Biglietto € 4, prenotazioni: agiscuola@cineweb-er.com

Nella settimana dal 22 al 27 gennaio tutte le Biblioteche del Comune di Parma proporranno percorsi di lettura e bibliografie on line per adulti e ragazzi. In Biblioteca Civica le vetrine dedicate esporranno materiale periodico dell'epoca.