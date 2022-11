Giovani Visioni al centro giovani Esprit

Il Circolo culturale Grazia Deledda organizza venerdì 11 novembre dalle ore 20.30, presso il Centro Giovani Esprit in via Emilia Ovest 18/a 5 a Parma, la proiezione gratuita di “Giovani Visioni”, una selezione di Cortometraggi presentati all’interno della rassegna “Visioni Sarde” della Sardegna Film Commission. Grazie alla collaborazione con Esprit, il Centro Giovani del Comune di Parma gestito dalla Società Cooperativa Sociale Eidè Onlus, la scelta dei cortometraggi ha voluto rafforzare l’idea su cui si muove Esprit, ossia il coinvolgimento giovanile attraverso linguaggi universali come quello del cinema, indagando i temi a loro cari e spingendoli alla riflessione.



La serata si snoderà nell’alternanza tra le proiezioni e i dibattiti: si partirà con “Marina, Marina”, che racconta come nasce e cresce il primo difficile amore tra due giovani compagni di classe; seguirà “Di Notte c’erano le stelle”, che tratta la tematica dei cambiamenti climatici giocata tra il pessimismo di un nonno e la speranza giovanile di un nipote sulla pioggia che verrà. Infine, “Margherita”, la storia di una sedicenne che passa l’estate dalla nonna in Sardegna e che ha la curiosità adolescenziale della scoperta di cose nuove, tra cui il sesso. Quest’ultimo corto verrà introdotto da Alice Murgia, la regista, che spiegherà ai ragazzi come nasce l’idea del film e come è stato realizzato.