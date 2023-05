"Utopie-ostacoli": la mostra di Giuseppe Ziveri alla Chaos Art Gallery

La sua arte è un esercizio di elaborazione mentale, un’operazione catartica che mira a trascrivere i nodi esistenziali, gli ostacoli spinosi e affilati, per poi scioglierli con linee e tinte in sorta di mandala astratti, a disegnare utopie (etimologicamente non luoghi o luoghi indeterminati) per decrittare la mappa di uno spazio interiore, perfetto, centro di equilibrio dell’universo, quiete di luce alla somma dei colori, punto di fuga infinito tra geometrismi.



---------------

Cercherò di illustrare il mio percorso grafico-pittorico di oltre 60 anni, basato su una continua ricerca che nel tempo ha prodotto diversi cicli.

All’inizio (anni ’60) sono stato attratto prevalentemente da una visione poetica di paesaggi e figure.

Sono seguite (anni ’70) composizioni pseudo astratte sulla “Genesi” e su intrecci di roveti, su isole impossibili inondate da fasci di luce, su persone bendate e fasciate, quasi soffocanti; nel contempo sperimentavo una nuova tecnica dipingendo il volo di uccelli.

L’inizio degli anni ’80 mi ha visto impegnato nello studio della luce sui soggetti, attraverso scansioni eseguite con rigore quasi scientifico. È proseguita una ricerca sull’uomo, sugli animali ed il loro istinto di difendersi con l’aiuto di corazze, elmi ed armi…in tale visione, il reale subiva una trasmutazione, e l’oggetto più consueto poteva diventare un simbolo del tempo attuale.

Negli anni ’90 tornano a crescere foreste, arbusti, roveti, ma non più così esasperati; ciò, per far predominare, oltre alla forma, una puntuale ricerca sul colore.

Il nuovo millenio mi ha visto ispirato dallo studio di “detriti cosmici”, composti da resti di navicelle spaziali, meteoriti ed esplosioni solari.



