Gli eventi del week end: concerti e mostre, food e arte

Continuano gli eventi di Giugno di Note a Parma. Questo week end, in particolare, sarà caratterizzato da diversi appuntamenti culturali, musicali per riempire l'estate parmigiana e intrattenere grandi e piccoli. Per sfogliare l'elenco completo clicca qui.

Ci saranno i musei civici che apriranno le porte per questo fine settimana tropicale, un omaggio a Puccini, a Trecasali la festa dell'estate. Vi proponiamo un piccolo elenco.

I musei civici

Omaggio a Puccini

Food experience: la festa a Trecasali

Alla scoperta dei tesori di Parma