Gli eventi di gennaio al Castello di Bardi

Nel mese di gennaio il Castello di Bardi vi offre intrattenimento straordinario. Onlus Diaspro Rosso, gestore dei servizi per il pubblico del Castello, propone per il mese di gennaio: 13-14-20-21-27-28 gennaio: weekend in Castello. In gennaio il Castello di Bardi è straordinariamente aperto sabato e festivi dalle 11.00 alle 17.30 a orario continuato. Venite ad esplorare il Castello, immergendovi nella sua affascinante storia e ammirando la sua suggestiva architettura. Scoprite le nuove sezioni museali che arricchiranno ulteriormente la vostra esperienza culturale, stimolando la vostra curiosità. Un'opportunità unica per deliziarsi con il passato e lasciarsi affascinare dalle nuove aggiunte che rendono il vostro viaggio ancora più avvincente.

Un'esperienza indimenticabile che vi porterà a scoprire le ricchezze nascoste di questo affascinante luogo storico. Vi aspettiamo con entusiasmo per condividere questo viaggio nel tempo con voi. Il nostro staff è a disposizione per fornivi indicazioni sui luoghi più suggestivi da vistare e i locali ove gustare le prelibatezze tipiche della vallata. Inoltre vi aiuteranno ad individuare le strutture più caratteristiche dove soggiornare e rendere unica la vostra permanenza. Costo del ticket ordinario intero per gennaio: €8,00; ticket ridotto €6,00 (dai 4 ai 14 anni), i costi del mese di gennaio potrebbero variare sulla base degli eventi. Per maggiori informazioni e prenotazioni: (+39) 3801088315 o 0525733021 - info@castellodibardi.info