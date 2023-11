gli haiku, la storia, la magia: incontro-laboratorio con pino pace

C'è bisogno di poesia. Anche e soprattutto per chi va sempre di corsa. Ne è convinto Pino Pace, lo scrittore noto soprattutto per la produzione letteraria per ragazzi, che giovedì 16 novembre alle ore 17.00 sarà ospite della Biblioteca Manara di Borgo Val di Taro (PR), per condurre l'incontro gratuito dal titolo ?Gli Haiku, la storia, la magia?. L'autore presenterà il suo libro ?Poesie per gente che va di fretta? ? una raccolta di 200 haiku scritti con Chiara Lorenzoni ed editi da Marcos y Marcos nel 2022 ? e terrà un divertente laboratorio dedicato a chi vorrà provare a cimentarsi nella composizione di quelle brevissime poesie di origine giapponese, semplici e profonde, che tutti possono imparare a creare. Storie di pirati, animali immaginari, bambini invisibili, biciclette, viaggi e viaggiatori sono al centro degli oltre 50 libri scritti da Pino Pace tra romanzi, raccolte di poesie e mappe narrative, molti dei quali tradotti all'estero. Venerdì 17 novembre l'autore si sposterà invece all?Istituto Comprensivo Manara per condurre laboratori di scrittura con alcune classi della scuola primaria.



L?iniziativa rientra nel calendario del progetto ?Reading is fun! - Leggiamo insieme?, promosso dall'Amministrazione Comunale di Borgo Val di Taro tramite la Biblioteca Manara, con il fondamentale contributo di Fondazione Cariparma, all?interno del bando ?Leggere crea indipendenza?.



PINO PACE



Laureato al DAMS di Bologna. Ha lavorato per la radio, per il cinema e l?audiovisivo.

Tra i suoi titoli più conosciuti si ricordano Bestiacce! (EDT-Giralangolo, 2010/2022), Haiku in bicicletta (Notes 2014), Fuori di Galera (Marcos y Marcos, 2020) e Appunti di viaggio (Lapis, 2018). Socio fondatore dell?associazione ICWA (Italian Children?s Writers Association), coordina il festival di narrativa per più giovani Matota, le cose difficili in parole semplici di Torino.







Per informazioni e per scoprire i servizi gratuiti della biblioteca Manara:



Tel. 0525.96796



Email: biblioteca.manara@comune.borgo-val-di-taro.pr.it