Gli sbandieratori di Porta San Francesco al Carnevale di Parma

Il gruppo sbandieratori Porta San Francesco partecipa quest'anno alla trentatreesima edizione del Corso Mascherato di Parma, organizzato dal Anspi Parma. Musici e sbandieratori accompagneranno carri e maschere da Piazza Duomo al Parco Ducale: l'appuntamento è fissato per domenica 19 febbraio alle 14.00.

Il gruppo degli sbandieratori fa parte dell'Associazione Porta San Francesco, che rappresenta una delle cinque porte storiche della città che si sfidano ogni anno per il Palio di Parma, organizzato dal Centro Sportivo Italiano. L'associazione Porta San Francesco ha all'attivo partecipazioni ai raduni di Gruppi di Rievocazioni regionale a Modena e Ravenna, ma anche sfilate in abiti storici e rievocazioni tra cui il Corteo dei Magi a Parma. La scuola di bandiera per giovani alfieri è aperta a tutti, ragazzi e adulti, che vogliano cimentarsi nell'arte della bandiera o accompagnare gli sbandieratori con la musica di trombe e tamburi. Per informazioni e prove gratuite potete contattare direttamente l'associazione alla mail info@portasanfrancesco.org oppure scrivendo alle pagine social "Porta San Francesco Parma" (FB e IG).