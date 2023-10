Goldin porta Van Gogh a Parma

È partita dal Teatro Manzoni di Milano, lo scorso 9 ottobre, la terza parte della tournée teatrale di Marco Goldin, Gli ultimi giorni di van Gogh. Il diario ritrovato. Due adesso le repliche previste in Emilia-Romagna dove aveva debuttato a novembre dello scorso anno al Teatro Duse di Bologna. Da allora sono stati oltre 20.000 gli spettatori accorsi per le prime 24 repliche. Il 5 novembre prossimo sarà uno dei teatri di maggior tradizione in Italia ad accogliere lo spettacolo: il Teatro Regio di Parma.

La mappa di questa terza parte prevede in totale 10 appuntamenti in altrettante città nell’arco di due mesi e si concluderà nella capitale (l’11 dicembre). Nel mezzo, anche un terzetto di date in Sicilia dove Goldin per la prima volta porterà uno dei suoi spettacoli (a Ragusa, Palermo e Catania). Si aggiungono molti splendidi teatri che accoglieranno uno spettacolo considerato imperdibile.