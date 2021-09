grand tour emil banca 2021 - fuoco: parma e dintorni

Anche quest'anno Grand Tour Emil Banca conclude il suo viaggio in Emilia con l'appuntamento a Parma e dintorni. Il 17 ottobre nell'ultima, e immancabile, tappa l'elemento protagonista sarà il FUOCO, tramite cui racconteremo la tradizione, il turismo lento e la sostenibilità.

Escursioni, visite guidate e tanti laboratori per grandi e piccini ci aspettano per una domenica tra natura e castelli. Alla giornata, si aggiunge anche un omaggio che Grand Tour tributerà al Sommo Poeta Dante Alighieri, con un'esperienza davvero indimenticabile!



I Comuni protagonisti saranno Bardi, Collecchio, Fidenza, Noceto, Medesano e Parma.



Ecco il programma:



Parma, già Capitale Italiana della Cultura 2021, ci ospiterà con tour guidati del centro storico in cui ammireremo i principali monumenti romanici e, con il naso all'insù, ne scopriremo gli angoli nascosti. La città del Ducato è anche sinonimo di Parmigiano Reggiano che degusteremo al Caseificio Borgo del Gazzano, una realtà totalmente a km 0, dal filo d'erba alla forma di 100 mesi dove. Qui tra assaggi e quiz per i più piccoli impareremo l'importanza della buona alimentazione e la storia del formaggio più conosciuto al mondo.



Per una domenica, invece, eleggeremo Collecchio Capitale dei bambini. Qui i più piccoli potranno partecipare a diverse attività come il laboratorio di cucina "Fuori di zucca!" realizzato da uno chef professionista o il più scientifico La danza dell'uvetta e il diavoletto di Cartesio dove con esperimenti semplici e divertenti sveleremo i segreti curiosi della natura. Sempre a Collecchio, per gli adulti, ci sarà un imperdibile appuntamento al tramonto nell'Area Naturalistica delle Chiesuole, dove accompagnati da un esperto apprezzeremo le caratteristiche bellezze floreali e faunistiche della zona.



Arrivati Bardi, invece, andremo al Castello per concederci un momento di svago con una visita fra le sue mura, godendo di un magnifico panorama unico nel suo genere. Completeremo la giornata con un trekking per le vie antiche della che circondano la città accompagnati da una guida ambientale escursionistica.



Torri e torrioni ci attendono anche alla Rocca di Noceto (nota anche come Castello della Musica), un'antica fortezza del 13esimo secolo, che al suo interno ospita il Museo del Disco antico B. Slawitz, la collezione della Liuteria Parmense e la Scuola Internazionale di Liuteria del maestro Renato Scrollavezza.



Nel suo ultimo appuntamento Grand Tour vuole omaggiare Dante Alighieri, nell'anno che ha visto celebrazioni del sommo poeta in ogni angolo del mondo. Per questo, a Medesano, vi porteremo sulle rive del fiume Taro in vera selva oscura, dove uno storyteller reciterà alcuni canti dell'Inferno della Divina Commedia, potendo così unire natura e cultura, due essenze dell'Emilia.





Elencare tutte le attività in programma domenica 17 ottobre è impossibile: per svelare ogni mistero, consultate il programma completo su https://emilbancatour.it/evento/parma-e-dintorni/