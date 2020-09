grand tour emil banca - parma e dintorni

Gallery

Grand Tour Emil Banca – Parma e dintorniDopo il primo appuntamento nelle Terre Matildiche Reggiane, il secondo in Appennino Bolognese e quello appena trascorso in Pianura Bolognese, Grand Tour Emil Banca conclude l’edizione 2020 a Parma e dintorni.Collecchio, Colorno, Fontanellato, Langhirano, Noceto, Parma, Sala Baganza e Soragna saranno i comuni protagonisti con tante attività – in sicurezza – come visite guidate, golose degustazioni, passeggiate e molto altro!Grand Tour Emil Banca ringrazia le Istituzioni, le Unioni, le Associazioni di categoria, le aziende, le realtà no profit e i privati del territorio che anche quest'anno contribuiscono al programma. Il programma è online sul sito www.emilbancatour.it. Tutte le attività, le visite guidate e i laboratori sono aperti a tutti fino esaurimento posti.Emil Banca ha a cuore la SICUREZZA dei partecipanti. Segnaliamo che tutte le strutture e le attività coinvolte rispettano la normativa vigente relativa al covid-19. La prenotazione alle attività è obbligatoria per garantire le numeriche consentite e il distanziamento necessario. In caso di erogazioni di cibo e bevande saranno attivate tutte le specifiche precauzioni. Ricordiamo ai partecipanti di munirsi di mascherina.