Grande Cena di Boorea, raccolti 3mila euro

Presso Lostello, all’interno del Parco della Cittadella, è andata in scena l’edizione 2024 della “Grande Cena”, evento benefico promosso da Boorea e Legacoop Emilia Ovest che collega le città di Parma, Reggio Emilia (dove si tiene dal 2000) e Piacenza in un tuor della solidarietà. All’appuntamento a Lostello, hanno partecipato 140 cooperatrici e cooperatori per una serata di socialità e buona cucina grazie all’accoglienza della coop. sociale Emc2 onlus. Presenti tra gli altri il Prefetto di Parma Antonio Lucio Caciuffo, il vicesindaco Lorenzo Lavagetto, l'assessora regionale Barbara Lori, la presidente di Casa Cervi Albertina Soliani, il presidente e la vice presidente Legacoop Emilia Ovest e Boorea Edwin Ferrari e Michela Bolondi. Il ricavato di circa 3mila euro è destinato a sostenere progetti di cooperazione internazionale: l'Operazione Mato Grosso che supporta la mensa popolare "Casa Mamma Mia" di Chimbote in Perù, un faro di speranza in una delle baraccopoli più povere, e l'associazione Tsiry Parma, attiva in Madagascar, che, oltre alle attività di riforestazione e al sostegno della popolazione locale, sta costituendo una cooperativa di 300 donne impegnate in attività agricole. Hanno sostenuto l’iniziativa Coop Alleanza 3.0, Cantine Riunite&CUV, OPAS, Iren, GranTerre, Biricc@Stalla San Martino, Proges e tutte le cooperative presenti.