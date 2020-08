"grazie a dio" (fr) al cinema d'azeglio

Per il ciclo "The Original ones - sponsored by EFSA", il cinema d'Azeglio presenta "Grazie a Dio", pellicola francese di François Ozon.

Film drammatico ma senza toni melodrammatici,Ozon mette in scena la storia vera di un prete pedofilo avvenuta in Francia tra gli anni ottanta e novanta.



La registrazione è consigliata al seguente link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RassegnaEstivaEFSA1



Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lNqxavhjiQU

