Green breakfast con Francesca Milani al complesso di San Paolo

Colazione di networking con Francesca Milani, Commercial Sustainability Manager di Climate Partner Italia



All'interno del ciclo di eventi The Job After // 2030 Edition, in collaborazione con ADA Associazione Donne Ambientaliste di Parma, inauguriamo un nuovo format di evento, la Green Breakfast: una colazione di networking introdotta dall’intervento di tipo ispirazionale e divulgativo di role model di spicco nell’ambito dell’innovazione sostenibile, del green marketing e dell’attivismo ambientale. Dopo lo speech iniziale, sarà facilitata l’interazione tra i e le partecipanti e la speaker.



L'evento, organizzato da On/Off e dal Laboratorio Aperto Parma grazie al Bando Primavera al Lab! del Comune di Parma, rientra nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma 2023.



Speaker



Francesca Milani, Commercial Sustainability Manager per Climate Partner Italia, fornitore leader di soluzioni per le azioni a favore del clima. Manager con lunga esperienza nel settore della moda tra ricerche di mercato, prodotto, vendite e supply chain, desidera portare la Sostenibilità e l'Economia Circolare al centro dell'attenzione. Crede fortemente nella missione di spostare l'economia verso un modello di business più sostenibile, trasformativo e circolare. Lo fa attraverso il networking, mettendo in contatto start up innovative, investitori e aziende multinazionali. Ultimamente supporta le aziende nella definizione delle loro strategie di azione per il clima.



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link https://bit.ly/GreenBreakfastFrancescaMilani



Ti chiediamo di arrivare in orario per poter iniziare puntuali e rispettare la scaletta