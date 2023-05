Green breakfast con Silvia Pettinicchio al complesso di San Paolo

Colazione di Networking con Silvia Pettinicchio, Docente di Digital Marketing e Green Storyteller



All'interno del ciclo di eventi The Job After // 2030 Edition, in collaborazione con ADA Associazione Donne Ambientaliste di Parma, inauguriamo un nuovo format di evento: la Green Breakfast. Si tratta di una colazione di networking introdotta dall’intervento iniziale di tipo ispirazionale e divulgativo di role model di spicco nell’ambito dell’innovazione sostenibile, del green marketing e dell’attivismo ambientale. Dopo lo speech iniziale, sarà facilitata l’interazione tra i e le partecipanti e la speaker.



L'evento, organizzato da On/Off e dal Laboratorio Aperto Parma grazie al Bando Primavera al Lab! del Comune di Parma, rientra nel calendario degli eventi del Festival dello Sviluppo Sostenibile Parma 2023.



Speaker



Silvia Pettinicchio è docente di Marketing e Digital Marketing alla European School of Economics, Marketing Management alla Università LUM e Strategic Marketing presso l’Università SUMAS. Ha insegnato International Business Communication presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura e Ingegneria. Dal 2007 è consulente di marketing strategico e digitale, green marketing e digital political communication. Autrice, scrittrice e attivista, conduce attività di ricerca, formazione e sensibilizzazione sui temi dell'economia circolare, sostenibilità ambientale, storytelling ed inclusione. Laureata magna cum laude in business administration e international management (Florida International University), ha un master



Informazioni per partecipare

L?a partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite a questo link https://bit.ly/GreenBreakfastSilviaPettinicchio



Ti chiediamo di arrivare in orario per poter iniziare puntuali e rispettare la scaletta