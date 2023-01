Guide all'ascolto per le scuole: 10 anni di Ascoltando si impara

Otto appuntamenti per le classi delle scuole primarie e secondarie di Parma e provincia per avvicinare bambini e ragazzi alla musica in modo giocoso e divertente. Dal 7 febbraio al 28 marzo 2023 si terrà la decima edizione di “Ascoltando si impara. Guide all’ascolto della musica riservate alle scuole”, rassegna organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma. Gli incontri affronteranno i temi più vari, dalla favola in musica alla storia della marcia, dalle canzoni inglesi dell’epoca di Shakespeare a quelle di Giorgio Gaber. Gli appuntamenti si terranno tutti i martedì alle 11.00 nell’Auditorium del Carmine, coordinati dal Prof. Pierluigi Puglisi e curati da docenti e studenti del Conservatorio di Parma. In dieci anni di storia, la rassegna “Ascoltando si impara” ha accolto una media di circa 3.000 alunni all’anno, provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Parma e provincia, con inserimenti anche di scuole della provincia di Reggio Emilia, Piacenza e Bologna. Le tematiche affrontate sono state le più varie, andando dalla musica di epoca barocca al jazz e al pop, spiegate da docenti e studenti del Conservatorio attraverso ascolti, aneddoti, racconti;Lo scopo principale di questi incontri – osserva il responsabile Pierluigi Puglisi – era, ed è, quello di far assistere a studenti di scuole esterne a esecuzioni dal vivo, cosa non frequente in quegli istituti: la musica fruita dal vivo è tutta un’altra cosa rispetto a quella riprodotta. Non solo: in questi incontri abbiamo anche ‘aperto lo scrigno della musica’ per scoprirne i tesori nascosti: abbiamo cioè spiegato i concatenamenti strutturali all’interno dei brani, fatto cenno alla storia della musica, raccontato aneddoti sui compositori, inquadrato i musicisti nei rispettivi contesti storici. In alcuni casi abbiamo anche presentato guide con la collaborazione di classi di Istituti esterni. In tempi di covid non ci siamo fermati, perché le guide proposte sono state mandate in diretta o in differita streaming: la mancanza del pubblico dal vivo è stata in parte compensata dalla maggiore fruibilità degli spettacoli, perché il circuito YouTube ha avuto una diffusione enormemente maggiore rispetto ai numeri massimi consentiti in sala. Il fatto di poter ascoltare la guida anche dopo la messa in onda ha inoltre dato la possibilità a molte persone di usufruirne anche successivamente. La collaborazione delle scuole partecipanti è stata massiccia ed entusiasta fin dalla prima edizione: in alcuni casi abbiamo seguito le indicazioni dei docenti esterni, proponendo tematiche da loro richieste. Diversi studenti che hanno assistito agli incontri sono diventati poi nostri allievi. Per informazioni: prof. Pierluigi Puglisi, pierluigi.puglisi@conservatorio.pr.it; www.conservatorio.pr.it.



ASCOLTANDO S’IMPARA

Guide all’ascolto della musica riservate alle scuole - X edizione

Dal 7 febbraio al 28 marzo 2023 – Auditorium del Carmine

Martedì 7 febbraio 2023, ore 11.00

Let’s sing

A cura di Ilaria Poldi

Con gli studenti della classe di Esercitazioni Corali - Sezione Pop/Rock

Martedì 14 febbraio 2023, ore 11.00

Animali Fantastici... e come suonarli!

A cura di Erika Fumarola e Camillo Maddonni

Con la partecipazione di Roberto Andreoni, Irene Barsanti, Mattia Cicciarella, Arianna Delrio,

Ruben Ferrari, Erika Fumarola, Camillo Maddonni, Davide Minerva

Martedì 21 febbraio 2023, ore 11.00

L’orchestra incontra il solista al pianoforte

A cura di Pietro Veneri

Martedì 28 febbraio 2023, ore 11.00

Histoire de Babar, le petit élephant - Storia dell’elefantino Babar

A cura di Elisa D’Auria

Con la partecipazione di Silvia Giulia Mendola (attrice)

Martedì 7 marzo 2023, ore 11.00

Quadri musicali

A cura di Elisa Bognetti e Fabio Caggiula

Con la partecipazione degli studenti Anna Maghenzani, Francesca Orlandini, Daniele Nardi,

Simone Calanca, Nicolas Cortes

Martedì 14 marzo 2023, ore 11.00

Awake sweet Love! La canzone d’arte inglese al tempo di Elisabetta I e di William Shakespeare

A cura di Gian Luca Lastraioli

Con gli studenti del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma

Martedì 21 marzo 2023, ore 11.00

“Nostro compito è marciar” - Breve storia della Marcia

A cura di Andrea Saba

Con la partecipazione di Paolo Barigazzi, Eliana Cruz, Orlando Porrari e la Wind Band del

Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma

Martedì 28 marzo 2023, ore 11.00

Giorgio Gaber - Il Signor G (dal rock’n’roll al teatro-canzone)

A cura di Rossana Casale

Con la partecipazione di Luigi Campoccia (pianista storico di Giorgio Gaber)

Interpreti: V. Mottini, C. Salzillo, D. Di Pietro, G. Vernizzi, T. Biscontin, M.F. Ventura, G.

D’Amato, A. Andrei

Info:

prof. Pierluigi Puglisi, pierluigi.puglisi@conservatorio.pr.it

www.conservatorio.pr.it