Guido Maria Grillo e Claudio Miele in concerto al Jam

GUIDO MARIA GRILLO E CLAUDIO MIELE

IN CONCERTO

Venerdì 22 marzo 2024, ore 22:00

presso Jam



È musicista, cantautore, autore per il teatro e scrittore; dal 2009 ad oggi, ha pubblicato tre album e tre EP.

Ha collaborato con Levante, Musica Nuda, Cristiano Godano, Paolo Benvegnù ed aperto concerti di Rufus Wainwright, Anna Calvi, Avion Travel, Marlene Kuntz, Musica Nuda,Paolo Jannacci, Niccolò Fabi, Levante ed altri.

Nel 2011 è stato ospite al Premio Tenco per la presentazione della

compilation “Come fiori in mare”.

E’ vincitore del Premio Bruno Lauzi 2017 e del Premio Pierangelo Bertoli 2022.

Zona Ex Salamini