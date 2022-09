Halloween 2022 per bambini in Rocca Sanvitale a Fontanellato: con la famiglia più stregata della storia!

Un alto maggiordomo silenzioso, uno zio pazzo e geniale, una mamma noir e vampiresca, una nonna super simpatica che cucina in modo horror, un cugino quanto meno originale, due ragazzini incredibilmente particolari ed una mano gentile che vi invita nella dimora senza tempo elegante e stregata! Halloween 2022 torna in grande stile alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) domenica 30 ottobre dalle 15 alle 18 con un evento pensato proprio per bimbi e bimbe con i loro genitori!



Vestiti da fantasmi, mostri, vampiri, streghe, super eroi o zucche colorate siete tutti e tutte benvenuti con i vostri costumi e maschere a tema perché, insieme, si fa una visita animata in castello accolti e accompagnati in alcune stanze da personaggi, in stile cosplay, liberamente ispirati ad una delle più celebri famiglie della storia della televisione e del cinema.



Ma alla fine del percorso sarà dolcetto o scherzetto? Sei alla ricerca di nuove ed intriganti mete ed eventi per i tuoi viaggi? La Rocca di Fontanellato ti aspetta!



Domenica 30 ottobre 2022 ore 15, 16, 17, 18

I tour si svolgono nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali vigenti al momento dell’evento, in forma di visita animata dove i bambini e le famiglie verranno accompagnati di sala in sala. Al termine dell’iniziativa di domenica 30 ottobre ci saranno golose caramelle stregate per i bimbi.



Le visite con animazione costano: 10 Euro a persona.

Possono accedere bambini dai 3 anni in su.

L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo.



Prenotazione obbligatoria: rocca@fontanellato.org



Da parte nostra faremo il possibile per aumentare i turni di visita nel caso registrassimo molte richieste!



www.fontanellato.org



L’Ufficio Stampa non si assume responsabilità per eventuali variazioni di programma né per sponsor, partner ed enti non citati nel presente Comunicato Stampa. Tutto ciò che è stato redatto è stato confermato, autorizzato e fornito da SocioCulturale coop. soc. onlus e Cooperativa Parmigianino di Fontanellato nell’ambito del progetto gestito dalla A.T.I. che gestisce il Museo Rocca Sanvitale di Fontanellato.