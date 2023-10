halloween a contignaco – visita notturna la magia e gli enigmi della notte: speciale visita guidata con escape castle

Speciale visita guidata con Escape Castle:

un misterioso gioco a enigmi con codici cifrati medievali, segreti danteschi e cryptex, tra la luce delle candele



Venerdì 27, sabato 28, domenica 29, lunedì 30, martedì 31 ottobre, ore 18, 19, 21, 22

Mercoledì 1 novembre, ore 18, 19, 21



Con degustazione dei vini del Castello.







Dopo il calar del sole, la bellezza antica del Castello si colora di tinte scure, magiche ed evocative. Per le lunghe notti di Halloween 2023, il Castello di Contignaco aprirà le sue porte in via straordinaria, accogliendo tra il buio e il silenzio delle sue antiche mura gli ospiti che vorranno sperimentare il fascino di una visita notturna inedita e del tutto speciale.



L?ormai tradizionale evento serale ?La Magia e gli Enigmi della Notte? verrà proposto in una veste rinnovata e arricchita, con nuovi enigmi e nuovi percorsi.







Cosa aspettarsi:



- una suggestiva visita guidata: tra ombre e luci, gli ospiti saranno condotti a scoprire l?intrigante atmosfera degli ambienti esterni e interni della fortezza; una guida li accompagnerà ed esporrà loro la storia millenaria del Castello, dai Pallavicino fino a oggi;



- i misteri danteschi del Castello: per più di due secoli il Castello appartenne agli Aldighieri di Parma, la stessa famiglia di Dante e, secondo la leggenda, il sommo Poeta soggiornò presso il maniero durante gli anni del suo esilio; durante la visita verranno evocati i misteriosi legami di Dante con la fortezza;



- la luce delle candele: alcuni ambienti del Castello saranno illuminati dalla luce delle candele, che renderanno la visita ancora più suggestiva;



- una mostra fotografica: durante il percorso di visita, gli ospiti potranno apprezzare i bellissimi scatti della mostra fotografica Incanto Emiliano, di Anna Lisa Inzaina;



- l?Escape Castle: la visita guidata sarà seguita da un gioco basato sulla crittografia medievale; l?attività, destinata agli adulti, permetterà di divertirsi anche ai bambini;



- i sistemi di cifratura originali del Medioevo: i visitatori potranno giocare con i veri simboli cifranti utilizzati nel XIV secolo, scoprendo come venivano effettivamente elaborati i messaggi cifrati nel corso dell?Età di Mezzo;



- gli enigmi danteschi: il gioco sarà arricchito da vari enigmi danteschi basati sulla Divina Commedia, che permetteranno ai visitatori di accostarsi ad alcuni versi danteschi in una maniera originale e divertente;



- il cryptex: gli ospiti saranno inoltre invitati a servirsi del cryptex, una sorta di cassaforte con dischi rotanti che dovranno riuscire ad aprire dopo aver decifrato gli enigmi del gioco;



- focus ludico e focus culturale: il gioco abbinato alla visita permetterà agli ospiti di imparare e divertirsi allo stesso tempo, approcciandosi alla Storia, alla Letteratura e a una disciplina complessa come la Crittografia in una maniera unica, tra divertimento e spensieratezza;



- premio finale per tutti: una gradita sorpresa allieterà la conclusione della serata;

degustazione guidata finale dei vini del Castello: per chi lo desidera.



I bambini e pure gli adulti potranno per l?occasione sfoggiare i loro costumi di Halloween.



________



Per approfondire: gli enigmi del Castello



Dopo la visita guidata, gli ospiti potranno iniziarsi ai segreti ancestrali della crittografia medievale.



Verrà dapprima presentato quello che viene oggi considerato ?il più antico manuale di crittografia della moderna civiltà occidentale?, ovvero un manoscritto del 1379 in cui un crittografo originario di Parma raccolse varie ?chiavi? per realizzare messaggi cifrati utilizzati quando principi, duchi e alti prelati avevano la necessità di comunicare segretamente con i loro adepti e le loro truppe.



Ricorrendo ai sistemi originali di cifratura del Trecento, gli ospiti dovranno risolvere gli enigmi celati in vari messaggi in codice nascosti in alcune stanze segrete del Castello, aperte in via straordinaria per questa occasione, da scoprire tra il buio della notte e la luce soffusa delle candele. Questa breve ma intensa esperienza condurrà i visitatori alla soluzione dell?enigma conclusivo e alla conquista del premio finale.



Il gioco, destinato agli adulti, permetterà di divertirsi anche ai bambini.



________



Inoltre?



La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione guidata dei vini prodotti nelle cantine della fortezza, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell?Azienda di famiglia.



Numerosi sono i vini di Contignaco, tutti ottenuti con metodi antichi che esaltano il sapore della tradizione locale: il Bianco Ignatius, il Bianco Contignaci Turris, il Bianco Gemma, il Bianco Zelinda, il Rosso del Sasso, il Rosso del Rio dei Predoni, il Rosso Rubeum Durantis.



Dallo scorso giugno i vini del Castello di Contignaco sono stati accolti nella F.I.V.I. (Federazione Italiana dei Vignaioli Indipendenti), una grande famiglia di viticoltori che promuove la qualità e l?autenticità dei vini italiani.



Gli ospiti potranno degustare fino a cinque vini.



________



Durata dell?attività (visita + gioco): circa un?ora e mezza.



Prenotazione obbligatoria.



L?evento si svolge anche in caso di maltempo.



Si consiglia di munirsi di ombrello e di scarpe adatte in caso di pioggia, poiché una piccola parte del gioco finale si svolge all?aperto.



________



Costi



Sconto con pagamento anticipato tramite lo shop online entro venerdì 27 ottobre alle ore 13 (nel caso di non utilizzo, il biglietto potrà essere speso per un?altra visita del Castello entro 60 giorni dalla data dell?evento prenotato):

? adulti e ragazzi dai 15 anni: visita con gioco ? 17;

? degustazione guidata dei vini del Castello: ? 20;

? adulti: visita con gioco + degustazione guidata dei vini del Castello ? 29;

? bambini dai 4 ai 14 anni: visita con gioco ? 8;

? gratuito per i bambini fino ai 3 anni.



Pagamento presso la biglietteria del Castello:

? adulti e ragazzi dai 15 anni: visita con gioco ? 19;

? degustazione guidata dei vini del Castello: ? 20;

? adulti: visita con gioco + degustazione guidata dei vini del Castello ? 32;

? bambini dai 4 ai 14 anni: visita con gioco ? 10;

? gratuito per i bambini fino ai 3 anni.



Prenotazione obbligatoria. Per prenotare: shop online.



Per informazioni e per prenotazioni ?last minute?: 320.6126424 ? 320.6126425 ? 320.6066721 ? info@castellodicontignaco.it.