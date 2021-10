halloween al castello di tabiano, per famiglie e non solo!

Il Castello di Tabiano organizza domenica 31 ottobre alle ore 16.30 un incontro speciale per Halloween dedicato ad adulti e bambini!



BAMBINI (7-14 anni)

Laboratorio creativo sulla decorazione della zucca di Halloween con Francesca Lattuca di Arte in bottega.



ADULTI

Gli ospiti in visita e i genitori dei bambini verranno condotti in una visita guidata speciale del Castello, tra saloni affrescati, suggestive cantine e terrazze panoramiche mozzafiato. Durante la passeggiata ci soffermeremo a raccontarvi le vicende più violente e misteriose dei personaggi che hanno abitato il castello nel Medioevo.



Al termine del laboratorio creativo e della visita guidata, una merenda per tutti, con dolcetti, vin brûlé e i prodotti del territorio!

Durata complessiva dell’evento circa 1 ora e 30 minuti.



Costi

Laboratorio creativo per bambini 7-14 anni ore 16.30 + merenda: 15€ (minimo 7 partecipanti)

Visita guidata per adulti fra leggende e misteri ore 16.30 + merenda: 20€

Pacchetto famiglia 2 adulti + 2 bambini: 65€



Sabato 30 ottobre, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre 2021 si svolgeranno anche le regolari visite guidate del Castello alle ore 11.00 e 15.00.



Prenotazione obbligatoria con obbligo di green-pass e mascherina.

