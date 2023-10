Halloween è festa per tutti al Castello di Tabiano

C’è un luogo più affascinante e suggestivo di un antico castello dove trascorrere la giornata più paurosa dell’anno? Martedì 31 ottobre, Halloween è l’occasione per scoprire il Castello di Tabiano (PR) e addentrarsi nelle sue sale addobbate a tema, grazie alle iniziative dedicate ai grandi e ai piccoli visitatori.

Per bambini

Un divertente laboratorio, in programma alle ore 15:00 e alle 17:00, scatenerà fantasia e manualità per realizzare spaventose lanterne con colori, ritagli di carta e glitter. Ci sarà anche la possibilità di farsi truccare da una professionista per una perfetta maschera di Halloween! L’attività è rivolta dai 6 ai 12 anni d’età, per bambini fino a 8 anni è richiesta la presenza di un genitore.

Per grandi

Gli adulti nel frattempo potranno godersi una visita guidata negli splendidi saloni affrescati del Castello, sempre alle ore 15:00 e alle 17:00, attraversando prima i magnifici giardini dove svettano maestosi alberi secolari e poi alcuni degli ambienti più scenografici come la grande sala da ballo, quella della caccia e l’elegante sala da pranzo, fino a raggiungere le suggestive stalle feudali trasformate in cantine.

Alle ore 19:00 una specialissima visita guidata si arricchirà di un delizioso aperitivo servito sulla terrazza panoramica, o all’interno in caso di maltempo, con salumi locali, focaccia, erbazzone, vino, drink e alternative analcoliche. Non è mai troppo tardi per travestirsi, perciò tutti sono invitati a presentarsi nel loro miglior costume di Halloween!

Costi:

Laboratorio “Lanterne di Halloween” ore 15:00 e 17:00

17 euro (laboratorio 1 bambino)

25 euro (laboratorio 1 bambino + visita guidata 1 adulto)

35 euro (laboratorio 1 bambino + visita guidata 2 adulti)

(Supplemento di 15 euro per ogni bambino in più)



Visita guidata con aperitivo ore 19:00

25 euro (adulti) – 20 euro (dagli 8 ai 12 anni)

10 euro (solo visita guidata senza degustazione)

La prenotazione è obbligatoria via mail a info@castelloditabiano.como telefono +39 348 895 53 78 specificando l’attività scelta, il numero e l’età dei partecipanti.

È possibile anche cenare nel ristorante “Antico Caseificio” nel Borgo ai piedi del Castello, con terrazza panoramica e corte. Per info e prenotazioni: tel. +39 340 4849570 (WhatsApp), email travel@tabianocastello. com