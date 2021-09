halloween bambini - piccoli brividi

Sabato 23 ottobre 2021 - Halloween Bambini



Halloween per i bambini nel misterioso Castello di Varano!



Un oscuro mistero grava sul secolare Castello di Varano: urla agghiaccianti e strani accadimenti sono gli ineluttabili segnali che qualcuno - o qualcosa - di sinistro è all'opera nel maniero... Avrete il coraggio di introdurvi nella tenebrosa fortezza per svelare l'arcano segreto che essa nasconde?!...



Un divertente evento di Halloween per bambini coraggiosi, con animazione a base di mostri, stregonerie e piccoli orrori, e giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi attende Sabato 23 Ottobre al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari.



Turni ore 11:00 , 11:20 , 11:40, 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00, 16:20, 16:40 , 17:00







Durata: Circa un'ora







La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo







Costo della manifestazione a persona:



Bambini:



- Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 21 Ottobre) : 10 euro

- Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria del castello) : 15 euro



Adulti accompagnatori: 6 euro



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:



Telefono : 327 3797253



Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com

