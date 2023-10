Halloween 2023 da Oblivion escape room

Oblivion Escape Room è lieta di annunciare un evento speciale e spaventoso in occasione della stagione di Halloween. Dal 28 ottobre al 2 novembre, i visitatori potranno immergersi in un'esperienza unica di gioco e mistero che li condurrà in un mondo inquietante e surreale.



Per partecipare a questa avventura spaventosa, i giocatori dovranno formare squadre composte da un minimo di 3 persone e un massimo di 7. L'età minima per partecipare è di 12 anni. È necessaria la presenza in squadra di almeno un adulto.



Prezzo:

20 euro a persona.



Cosa aspettarti:

? Escape Room a tema Halloween - Abbiamo preparato enigmi spaventosi e misteri inquietanti per mettere alla prova il tuo coraggio!

?? Decorazioni Mozzafiato - Entrerete in un mondo spettrale, con atmosfera da brivido!

? Costumi Benvenuti - Volete venire a giocare travestiti? Non vediamo l'ora di vedere i vostri costumi!



Se siete alla ricerca di un'esperienza di Halloween unica e indimenticabile, questa Escape Room, nota per i suoi intricati enigmi e scenari coinvolgenti, ha preparato una sorpresa spettrale per coloro che osano sfidare il loro coraggio.



Il tema di Halloween si diffonderà in ogni angolo, trasformando le sue stanze in un'ambientazione horror in cui i giocatori dovranno risolvere enigmi e misteri per trovare la via d'uscita. La sfida sarà ancor più intensa, con l'aggiunta di elementi spaventosi che faranno accelerare il battito cardiaco di chiunque vi partecipi.



Per garantire una partecipazione ottimale, è consigliabile prenotare in anticipo, poiché le sessioni sono limitate e l'interesse è previsto essere molto alto.



Se volete provare un'esperienza fuori dal comune e immergervi in un'avventura spaventosa per Halloween, non dovete cercare oltre. Questa escape room è il vostro luogo di destinazione. Preparatevi a testare la vostra abilità e il vostro coraggio mentre cercate di sfuggire a un mondo avvolto dalle tenebre.



Prenotate ora il vostro slot per le sessioni di gioco a tema Halloween e preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile in un ambiente spaventosamente divertente.



Prenota qui -> https://www.escaperoomparma.it/escape-room-parma.../

Per ulteriori informazioni o domande, contattaci

- su Whatsapp (351 730 4634)



- su Facebook