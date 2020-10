halloween night: chi ha ucciso la regina di cuori?

HALLOWEEN NIGHT 2020 - CHI HA UCCISO LA REGINA DI CUORI?



31 ottobre 2020 - CHI HA UCCISO LA REGINA DI CUORI ?



Halloween Night Con Delitto Al Castello Di Varano

Pomeriggio: turni (della durata di un'ora) con ingressi ogni 20 minuti a partire dalle ore 17:00



Sera: turni (della durata di un'ora) con ingressi ogni 20 minuti a partire dalle ore 19:00



Una “tranquilla” serata nell'antico castello della Regina di Cuori si tramuta in una serrata caccia all'assassino quando i festeggiamenti di Halloween vengono interrotti dal misterioso omicidio della tirannica monarca... Ma chi è l'assassino?!

Un originale evento con delitto, dalle sinistre tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine: esplorate il castello, incontrate i sospettati, esaminate la scena del crimine e risolvete criptici enigmi alla ricerca di indizi, per svelare la scottante verità che si cela dietro ad un misterioso regicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Sabato 31 Ottobre al Castello di Varano!



Nota:

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale, saranno ammessi al massimo una dozzina di partecipanti per turno. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina, mentre il gel igienizzante per le mani sarà disponibile presso la biglietteria del castello.



Durata evento:

Circa un'ora



La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo



Costo della manifestazione a persona:

Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 25 Ottobre):

- Pomeriggio: adulti e ragazzi 15 euro, bambini (fino ai 12 anni) 8 euro

- Sera: (solo adulti e ragazzi) 18 euro a persona



Senza prevendita (pagamento alla biglietteria del castello) dal 26 ottobre nel caso vi siano ancora posti disponibili

- Pomeriggio: adulti e ragazzi 20 euro, bambini (fino ai 12 anni) 12 euro

- Sera: (solo adulti e ragazzi) 25 euro a persona



Nota: la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato



Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni e prenotazioni:

Telefono : 327 3797253

E-Mail : castellodivarano@oltrelospecchio.com

Web : www.castellodivarano.it - www.oltrelospecchio.com

