Halloween torna nei Castelli del Ducato

Tornano le Halloween Castles Nights e gli Halloween Castles Days nel circuito Castelli del Ducato! Ecco le prime 8 proposte in anteprima in carnet il 30 ottobre, 31 ottobre e 1 novembre 2021. Quando pensiamo ad Halloween immaginiamo streghe, fantasmi, mostri, zucche incantate, ombre e misteri: dove trovarli se non in un vero Castello in Italia? Cosa c’è di meglio che trascorrere la notte di Halloween in un castello sul quale circolano oscure leggende?

Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

Venerdì 29, sabato 30, domenica 31 Ottobre 2021

HALLOWEEN NEL CASTELLO MILLENARIO: A LUME DI CANDELA NELLA NOTTE MAGICA

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 e 23.00

Un tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il Castello…con l’apertura straordinaria della prigione Quattrocentesca e del passaggio segreto. Nel borgo incantato, la magia di Halloween scende sul millenario Castello protetto dall’Aquila Imperiale. Dopo il tramonto, con il calare della sera, le fiamme di miriadi di candele illuminano il Castello per una visita molto speciale. Nella lunga notte buia, quando l’incantesimo si compie, prendono vita i personaggi misteriosi che dal lontano Medioevo popolano il Castello: cavalieri tenebrosi, pallide dame tormentate, tra armature, nere mantelle e ricchi broccati. I fantasmi si svegliano, e prendono voce le mura millenarie, mentre suggestivi giochi di luce, accompagnati da tenui note musicali, daranno vita agli affreschi per tutta la notte.

Verrà eccezionalmente aperta al pubblico la prigione quattrocentesca, nella torre circolare del Maniero, mentre nel Salotto del Diavolo, la porta segreta si aprirà sull’antica via di fuga.

I soffitti quattrocenteschi e seicenteschi si vestiranno di luce e diverse stanze si apriranno come scrigni per regalare a sorpresa un minuto di incantesimo. Durante la visita sarà anche possibile ripercorrere la storia del Castello più antico della Provincia, costruito nel lontano anno mille da Adalberto Pallavicino, tra i più illuminati condottieri del suo Secolo, di cui ne cantano le lodi Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata e Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso. Verrà inoltre aperto l’intero loggiato Seicentesco con le sue finestre che si aprono come quinte sceniche sul paesaggio collinare in fuga prospettica e sul borgo. Il magico tour si concluderà nel grande giardino da dove sarà possibile ammirare la facciata del Castello e delle scuderie, l’antica postazione delle guardie, i merli e le mura di cinta illuminati. Non mancheranno le zucche intagliate che aspetteranno grandi e piccoli per uno scatto fotografico da condividere… Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio…

Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti e agriturismi vicini i menu del territorio anche a prezzo fisso. Nel borgo il ristorante Osteria del Castello propone raffinati menu del territorio e non solo. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile. Visita nel rispetto delle normative ministeriali con gruppi contingentati. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione:

Adulti: 18 euro

Bambini da …5..anni a 16 anni: 10 euro

Gratuito: bambini fino a 4 anni inclusi

Parcheggi Vicini: lungo la strada prima dell’ingresso nel borgo

Informazioni: info@castellidelducato.it

Castello di Varano De' Melegari (PR)

LA CORTE DEGLI INGANNI: DELITTO IN CASTELLO

Un coinvolgente evento investigativo, ambientato nell'antico castello medievale di Varano, che vi catapulterà al centro di un'oscura e misteriosa vicenda...

domenica 31 ottobre

Inizio turni alle ore: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:30, 23:00, 23:30, 24:00

Anno Domini 1230. Il Castello di Varano, rischiarato dai raggi della Luna, si erge imponente e minaccioso come un immobile gigante di pietra; quello che avrebbe dovuto essere un festoso ricevimento, per celebrare il decimo anniversario di nozze fra il Barone e la sua bella consorte, si è tramutato in una serrata caccia all'assassino: chi è che ha brutalmente ucciso il nobile proprietario del maniero? E perché proprio questa notte? Un intrigante evento con delitto, dalle fosche tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un'avvincente indagine: avrete occasione di esplorare il castello, raccogliere indizi cruciali, incontrare i sospettati ed esaminare la scena del crimine, per svelare la verità che si cela dietro ad un efferato e misterioso omicidio. Una serata imperdibile per tutti gli appassionati di Halloween, e non solo, vi attende Domenica 31 Ottobre al Castello di Varano!

Durata dell'evento:

Circa un'ora

La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.

Costo della manifestazione a persona:

- Con prevendita (pagamento con bonifico entro il 27 Ottobre) : 20 euro

- Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria) : 25 euro

Nota: la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato

Parcheggi vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello. Regole Sicurezza Coronavirus: la partecipazione è riservata ai detentori di certificazione verde “Green Pass”. I visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata dell'evento. Prenotazione obbligatoria.

Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR)

HALLOWEEN 2021 PER BAMBINI E FAMIGLIE: TOUR DEL MISTERO CON PICCOLI BRIVIDI

Domenica 31 ottobre

Partenze visite ore 17.30, 18.30 e 19.30

Che siate vampiri, streghe, super eroi o acchiappafantasmi, zucchette colorate o fantasmini siete le benvenute e i benvenuti con i vostri costumi e maschere a tema perchè, insieme, si va alla ricerca dell'Elisir del Coraggio! L'orologio scandisce il tempo in cui sosterete all'interno del maniero. Ma alla fine del percorso sarà dolcetto o scherzetto? Nel vostro viaggio fate attenzione ai camini: non li frequentano solo Babbo Natale, la Befana, Cenerentola, ma anche i fantasmi! Verità o leggenda? Il coraggio è la parola d'ordine in un tempo dove i bambini sanno benissimo che non si puo dare la mano, bisogna stare distanti, è importante indossare la mascherina e loro sono bravissimi a rispettare le regole: e tutto questo ad Halloween può trasformarsi in un gioco per andare dal buio alla luce! Si possono portare maschere scacciapaura, nella lontananza si tempra il cuore, nel percorso in un antichissimo castello – qui e là – possono esserci simboli, oggetti da indovinare che permettono di ottenere l'Elisir del Coraggio! Domenica 31 ottobre 2021 ore 17.30, 18.30 e 19.30 sono in programma alla Rocca Sanvitale di Fontanellato tre tour in forma di visita animata dove i bambini e le famiglie verranno accompagnati da due creature magiche di sala in sala, forse proprio Jack O'Lantern in persona? Dalla Sala delle Armi alla Sala del Biliardo – dove chissà se il fantasma gioca ogni tanto – dalla Camera Nuziale alla Galleria degli Antenati, nella penombra soffusa del maniero, la magia ha inizio. Le visite con animazione costano: 15 Euro a persona. Riservato ai bambini dai 3 anni in su e ad 1 adulto accompagnatore per bambino. L’evento è al coperto e si svolge anche in caso di maltempo. Prenotazione obbligatoria. La visita accompagnata per piccoli numeri rispetta il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” in vigore in Italia.

ANTEPRIMA PRE-HALLOWEEN

Castello di Varano De' Melegari (PR)

PICCOLI BRIVIDI

Halloween per i bambini nel misterioso Castello di Varano!

sabato 23 ottobre

Inizio turni alle ore 11:00 , 11:20 , 11:40, 15:00 , 15:20 , 15:40 , 16:00, 16:20, 16:40 , 17:00

Un oscuro mistero grava sul secolare Castello di Varano: urla agghiaccianti e strani accadimenti sono gli ineluttabili segnali che qualcuno - o qualcosa - di sinistro è all'opera nel maniero... Avrete il coraggio di introdurvi nella tenebrosa fortezza per svelare l'arcano segreto che essa nasconde?!... Un divertente evento di Halloween per bambini coraggiosi, con animazione a base di mostri, stregonerie e piccoli orrori, e giochi ed enigmi da risolvere insieme, vi attende Sabato 23 Ottobre al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari. Durata: circa un'ora. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Costo della manifestazione a persona:

Bambini:

- Con prevendita (pagamento con bonifico entro e non oltre il 21 Ottobre) : 10 euro

- Senza prevendita (pagamento in contanti alla biglietteria del castello) : 15 euro

Adulti accompagnatori: 6 euro

Nota : la prenotazione è obbligatoria, contattateci per verificare la disponibilità del turno desiderato. Parcheggi vicini: parcheggio di fronte all'ingresso del Castello. Regole Sicurezza Coronavirus: la partecipazione è riservata ai detentori di certificazione verde “Green Pass” (sono esonerati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai 12 anni). I visitatori dovranno presentarsi muniti di mascherina, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata della visita.

