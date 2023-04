Happy Days Festival

Torna in piazza Ghiaia, nel cuore di Parma, l'amatissimo e ormai classico evento vintage firmato BieBi Eventi. Nel cuore del centro storico della città, arrivano i tre giorni più Pop&Wow dell'anno! Nei giorni 8, 9 e 10 aprile piazza Ghiaia si trasforma in un grande set vintage dove prendere la macchina del tempo e respirare la autentiche atmosfere dei mitici anni 50/60/70 con le loro vibrazioni che ancora ci emozionano. Tra un passo di lindy hop, un mega hamburger e una passeggiata nel luccicante ed esclusivo Vintage Market sarà come entrare in Casa Cunningham, farsi un giro da Arnold's e lanciarsi in pista come John Travolta e Olivia Newton-John. Il ricco programma dei tre giorni prevede esibizioni di ballo, dj-set social-dance, lezioni di ballo gratuite, l'esibizione live della band Veronica Sbergia & The Lucy's Pie Tiny Orchestra, una selezione di golosi food truck e l'immancabile ed esclusivo vintage market per lo shopping. I giorni felici sono tornati!