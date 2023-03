Happy days night con i back to billy

Sabato 11 marzo i Back to Billy vi aspettano al Rino's pub per la #happydaysnight

Ci gustiamo insieme il menu americano a tema appositamente preparato dal Rino's Pub e poi ci scateniamo in pista tutti insieme!



Musica rock n' roll anni '50/'60



*** Prenota il tuo tavolo al 347 6291758 ***



Sentitevi liberi di vestirvi a tema: Dress Code anni ‘50 (tipo Grease per intenderci ?)