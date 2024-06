https://www.terrediverdi.it/event/eccofidenza2024-luna-piena-del-cervo-salsomaggiore/

Indirizzo non disponibile

Venerdì 19 luglio 2024

Percorreremo parte dei sentieri natura mappati dal CAI con partenza da località Pietra Nera di Scipione Passeri. Attraversando inusuali emergenze geologiche e botaniche, arriveremo a Cangelasio Costa e da lì arriveremo al Monte Combu con viste spettacolari sul borgo di Vigoleno e sul crinale Appenninico. Da qui, dopo il nostro pic-nic al tramonto scenderemo a recuperare le auto.



Di seguito i dettagli:

Orario e luogo di partenza: ore 18:45 al parcheggio della trattoria Cavallo a Scipione Ponte

Durata: 3 ore ca

Lunghezza: 5,7 km ? 280 mt dislivello

Difficoltà: facile

Età minima: 6 anni



Occorre portare con sé una torcia, preferibilmente frontale.



Per chi desidera portare uno snack, è previsto un pic-nic al tramonto.



Il gruppo è accompagnato da una guida ambientale escursionistica.



Costo: ? 10,00 a persona per la guida



L?evento è confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti paganti.

Massimo 20 partecipanti.



Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente, tramite la compilazione del modulo presente al link https://bit.ly/4c23Fqu



Per informazioni e prenotazioni:

IAT-R Fidenza Casa Cremonini



iat.fidenza@terrediverdi.it