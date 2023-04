I Concerti del Boito: "Tenebrae factae sunt"

La settimana di Pasqua porta due appuntamenti con la musica di tutti i tempi, inseriti nella stagione “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con l’Università di Parma. Il primo, in programma martedì 4 aprile alle 20.30 nell’Auditorium del Carmine, è a tema: il titolo “Tenebrae factae sunt” evoca le parole che accompagnano la morte di Cristo sulla croce. In questa occasione verranno eseguite musiche di tutti i tempi (dal Cinquecento all’oggi, partendo da Andrea Gabrieli per arrivare ad Arvo Pärt) composte per il periodo pasquale, interpretate dalle classi di esercitazioni corali delle Prof.sse Maria Carmela De Cicco e Ilaria Poldi, con il solista Maicol Ahmeti, il pianista Yelizaveta Gridjusko, e l’organista Alessandro Dei. Il concerto sarà introdotto da un corale di Bach interpretato da Luca D’Abate, allievo della classe d’organo del prof. Enrico Viccardi.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni: Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it.