I Concerti del Boito, nuova edizione

Giunge alla decima edizione la stagione “I Concerti del Boito”, organizzata dal Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma in collaborazione con l’Università di Parma: dal 7 marzo all’11 maggio 2023, undici gli appuntamenti a ingresso gratuito aperti liberamente alla città che daranno modo di ascoltare musica di ogni epoca, interpretata da docenti e allievi dell’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale parmigiano. I concerti avranno luogo a cadenza settimanale il martedì sera (ore 20.30) nell’Auditorium del Carmine del Conservatorio (via Duse 1/a) e due giovedì sera nell’Aula Magna dell’Università (Via dell'Università 12). Il programma offre una panoramica ampia sulla musica partendo dal rinascimento di William Byrd, attraversando classicismo, romanticismo, Novecento per arrivare fino all’oggi di Arvo Pärt e Paul Motian. Si spazierà tra i generi e tra concerti solistici, piccoli e grandi ensemble, musica corale. Ogni serata proporrà un percorso tematico diverso, dedicato a determinati strumenti musicali, aree geografiche, al rapporto tra musica e natura. In programma anche l’esecuzione integrale della “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini per soli, coro, due pianoforti e harmonium. Tutti i concerti nell’Auditorium del Carmine saranno inoltre introdotti da un Preludio Corale di J.S. Bach interpretato dagli allievi della classe di organo del M° Enrico Viccardi. Il calendario si apre martedì 7 marzo alle 20.30, nell’Auditorium del Carmine con il concerto dal titolo “Il violino e la viola”: Luca Fanfoni (violino) e Leonardo Bartali (viola) interpreteranno musiche di W.A. Mozart, J.S. Bach, P. Hindemith, J. Halvorsen. Seguiranno appuntamenti con il duo Pietro Corna (oboe) e Yoko Kimura (pianoforte); la Motian Ètude Band (Cristiano Calcagnile, batteria e percussioni; Emiliano Vernizzi, sax tenore e soprano; Angela Malagisi, voce; Vincenzo Panepinto, chitarra elettrica; Giacomo Ruggeri, chitarra elettrica; Jan Jacopo Toninelli, basso elettrico); Raffaele D’Aniello (pianoforte); il duo pianistico Gesualdo Coggi e Elisa D’Auria; le Classi di esercitazioni corali di Maria Carmela de Cicco e Ilaria Poldi; allievi e docenti delle classi di chitarra, di arpa e di violoncello del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma; l'ensemble formato da Lisa Pivato, Mariacarla Vicinanza (violino), Giorgio Dellarole (fisarmonica), Roberto Bonati (contrabbasso), Igor Fornaciari (chitarra elettrica), Pierluigi Puglisi (pianoforte), Petr Zejfart (direttore); il Coro del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma diretto da Maria Carmela De Cicco con i pianisti Raffaele Cortesi e Riccardo Mascia. “I Concerti del Boito” sono inseriti nel programma di Attività di Formazione Permanente e Ricorrente del Conservatorio di Parma, coordinato dal prof. Pierluigi Puglisi. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e programma completo: Conservatorio di Musica "Arrigo Boito", Strada del Conservatorio 27/a, www.conservatorio.pr.it. 2 Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” Settore Formazione Permanente e Ricorrente I CONCERTI DEL BOITO 2023 X Edizione Dal 7 marzo all’11 maggio 2023 Auditorium del Carmine / Aula Magna dell’Università di Parma Ingresso libero e gratuito Martedì 7 marzo 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Il violino e la viola Luca Fanfoni, violino Leonardo Bartali, viola Musiche di W.A. Mozart, J.S. Bach, P. Hindemith, J. Halvorsen Martedì 14 marzo 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Oboisti nella Parma ducale Pietro Corna, oboe Yoko Kimura, pianoforte Musiche di R. De Stefani, G. Mori Martedì 21 marzo 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Circle Dance Motian Ètude Band: Cristiano Calcagnile, batteria e percussioni Emiliano Vernizzi, sax tenore e soprano Angela Malagisi, voce Vincenzo Panepinto, chitarra elettrica Giacomo Ruggeri, chitarra elettrica Jan Jacopo Toninelli, basso elettrico Musiche di Paul Motian 3 4 Martedì 28 marzo 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Claude Debussy, curiosità estetiche Raffaele D’Aniello, pianoforte Musiche di Claude Debussy Martedì 4 aprile 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Tenebrae factae sunt Classi di esercitazioni corali di Maria Carmela de Cicco e Ilaria Poldi Musiche da T.L. da Victoria ad A. Pärt Giovedì 6 aprile 2023, ore 20.30 - Aula Magna dell’Università di Parma Tra William Byrd e William Walton: musica inglese per un omaggio alla chitarra di Julian Bream Allievi e docenti delle classi di chitarra del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma Musiche di E. Byrd, L. Berkeley, B. Britten, A. Rawsthorne, W. Walton Martedì 11 aprile 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Quadri dell’Est Gesualdo Coggi, pianoforte Elisa D’Auria, pianoforte Musiche di S. Rachmaninov, P.I. ?ajkovskij /N. Economou, A. Arenskij Martedì 18 aprile 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Le arpe del Boito Arpe: Emanuela Degli Esposti, Agatha Bocedi, Francesca Bin, Cecilia Cuccolini, Francesca D’Onofrio, Claudia Falcone, Elizabeth Fescenko, Martina Natuzzi, Margherita Rabaglia, Chiara Raffaele, Federica Tomassini, Anastasia Volkomorova Musiche di F.J.Gossec, Myrdhin & Zil, F. Rizza, E. Haffer, E. Ghezzi, M. Elliott, D. Milhaud, S. Joplin, L. Sammartino, Louiguy, C. Salzedo 5 Martedì 2 maggio 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Natura e Musica Lisa Pivato, Mariacarla Vicinanza, violino Giorgio Dellarole, fisarmonica Roberto Bonati, contrabbasso Igor Fornaciari, chitarra elettrica Pierluigi Puglisi, pianoforte Petr Zejfart, direttore Musiche di J. Dru?ecký, A. Reicha, P. Wranitzky, A. Piazzolla Martedì 9 maggio 2023, ore 20.30 - Auditorium del Carmine Gioachino Rossini: Petite Messe Solennelle Per soli, coro, due pianoforti e harmonium Raffaele Cortesi e Riccardo Mascia, pianoforti Coro del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma diretto da Maria Carmela De Cicco Giovedì 11 maggio 2023, ore 20.30 - Aula Magna dell’Università di Parma Parma violoncello ensemble Allievi e docenti delle classi di violoncello del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma Musiche di J. Dowland, H. Purcell, G. Verdi, R. Wagner, G. Sollima, J. Lennon/P. McCartney I concerti in Auditorium del Carmine saranno introdotti da un Preludio Corale di J.S. Bach interpretato dagli allievi della classe di organo del M° Enrico Viccardi: Alessandro Achilli, Stefano Baronchelli, Luca d'Abate, Alessandro Dei, Alberto Givera, Andrea Ronga, Alessandro Trapasso, Angela Vanacore Info: www.conservatorio.pr.it

