I concerti di Natale con Vinicio Capossela

Aspettando il tradizionale concerto di Natale di Vinicio Capossela che tornerà finalmente in presenza il 25 e 26 dicembre, la serata inaugurale di sabato prossimo sarà anche l’occasione per rivedere il Fuori Orario dopo i lavori di sistemazione curati dai nuovi gestori, il gruppo del circolo Arci B-Side che ha preso in mano le redini della ripartenza dello storico circolo di Taneto giunto alla ventisettesima stagione. Il nuovo Fuori Orario sarà quindi Arci B-Side, un circolo appena nato e forte di nuove energie che prenderà la guida del progetto sfidando i tempi della pandemia.

Vinicio Capossela al Fuori Orario del 25 e 26 di dicembre alle ore 22,00. Apertura porte ore 20,00.

Per acquistare i biglietti è necessario fare il bonifico all’iban IT75G0501812800000017116153 intestato a B-Side precisando il nome e cognome di ciascun partecipante e la data alla quale si intende partecipare. Copia del bonifico deve essere inviata via mail a francob@studioelpag.it e portata con se (anche memorizzata su cellulare) la sera del concerto. All’ingresso vi verrà consegnato regolare biglietto.

Il costo del biglietto è di euro 35 cadauno. L’importo deve essere interamente bonificato. L’ingresso è riservato ai possessori del super green pass, come da disposizioni di legge, e tutti i partecipanti dovranno tenere indossata la mascherina.

Non è prevista la tessera arci. I posti sono limitati alla capienza concessa ridotta e pertanto vi invitiamo a procedere con tempestività alle operazioni di bonifico. L’esaurimento dei posti sarà comunicato con tempestività su queste pagine e sarà inibita la possibilità di fare ulteriori bonifici.

La vendita diretta è sospesa per problemi tecnici.

Ulteriori Info: 3807747903